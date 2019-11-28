Богомолов и видеосервис Start подписали контракт об эксклюзивном сотрудничестве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Театральный и кинорежиссер Константин Богомолов и видеосервис Start заключили контракт об эксклюзивном сотрудничестве на два года. Об этом режиссер сообщил ТАСС в четверг.

"Я подтверждаю эксклюзивный контракт со Start. Я буду в течение двух лет работать как кинорежиссер только со Start, мы будем снимать и сериалы, и фильмы полнометражные. Такое решение созрело по итогам не одного года совместной работы, понимания того, что мы идеально совпали по подходу к профессии, по вкусам, по мечтам, по амбициям. Поэтому решили связать себя такими узами", - сказал режиссер.

Богомолов будет работать в качестве режиссера-постановщика и креативного продюсера только над проектами видеосервиса. "Условия контракта не распространяются на театральную деятельность режиссера", - пояснили в пресс-службе Start.

Богомолов выступил режиссером первого сезона сериала "Содержанки", вышедшего на видеосервисе. В данный момент проходят съемки сериала режиссера "Хороший человек", в основу сценария легла история ангарского маньяка - бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова.

Режиссер пояснил, что контракт на съемки сериала "Хороший человек" был заключен до эксклюзивного контракта.

Сервис Start, предоставляющий для просмотра фильмы и сериалы, основан студией Yellow, Black and White.