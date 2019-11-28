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Худрук МХАТ им. Горького заявил, что готов к диалогу со всеми сторонами конфликта в театре

Эдуард Бояков также подчеркнул, что в театре не происходило большого числа увольнений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Художественного академического театр имени Горького Эдуард Бояков заявил о своей готовности обсуждать конфликтную ситуацию, сложившуюся в театре со всеми ее участниками и выразил надежду, что конфликт будет разрешен.

"В нашем театре сложилась ситуация активной фазы конфликта. Я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации. Я готов к диалогу со всеми участниками конфликта", - сказал он.

Бояков добавил, что он не намерен идти на компромисс. "У меня было открытое письмо к труппе, мы сказали о театре, который мы строим и будем строить с ними или без них - время покажет", - отметил худрук.

По его словам, десять человек, выразивших недовольство новым руководством, оказались вне работы. "Среди этих людей есть люди, которые были не востребованы, были и люди, которые играли ведущие роли", - поделился Бояков.

Худрук также подчеркнул, что в театре не происходило большого числа увольнений. "У нас как было 75 человек, так эта цифра и держится. Каждый год из МХАТ им. Горького уходило примерно такое же количество людей, как и сейчас", - сказал он.

Бояков на пресс-конференции в четверг выразил мнение, что действия артистов, выступающих против художественного руководства, являются кампанией стороннего заказчика. "Я не знаю заказчиков этой компании, но она совершенно очевидно существует. Она точно есть, это факт. О заказчиках остается только догадываться. То, что артистов используют, я абсолютно убежден", - сказал худрук.

О конфликте

Ранее на имя министра культуры РФ Владимира Мединского и на имя президента РФ поступало два обращения: первое от нескольких артистов МХАТ с требованием отстранить нынешнего художественного руководителя Эдуарда Боякова и второе, подписанное 75% творческого состава МХАТ, с осуждением первого обращения, а также поддержкой худрука. Мединский сказал, что министерство будет уделять внимание конфликту, но при решении конфликта внутри труппы МХАТ им. Горького важно не действовать опрометчиво, а смотреть на результаты работы театра.

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Татьяне Дорониной, оставившей в декабре 2018 году пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра. Позднее на сборе труппы Бояков заявил, что не будет работать с артистами, принявшими участие в выступлении.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.

Теги
РоссияБояков, Эдуард Владиславович
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