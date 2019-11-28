Худрук МХАТ им. Горького заявил, что готов к диалогу со всеми сторонами конфликта в театре

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Художественного академического театр имени Горького Эдуард Бояков заявил о своей готовности обсуждать конфликтную ситуацию, сложившуюся в театре со всеми ее участниками и выразил надежду, что конфликт будет разрешен.

"В нашем театре сложилась ситуация активной фазы конфликта. Я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации. Я готов к диалогу со всеми участниками конфликта", - сказал он.

Бояков добавил, что он не намерен идти на компромисс. "У меня было открытое письмо к труппе, мы сказали о театре, который мы строим и будем строить с ними или без них - время покажет", - отметил худрук.

По его словам, десять человек, выразивших недовольство новым руководством, оказались вне работы. "Среди этих людей есть люди, которые были не востребованы, были и люди, которые играли ведущие роли", - поделился Бояков.

Худрук также подчеркнул, что в театре не происходило большого числа увольнений. "У нас как было 75 человек, так эта цифра и держится. Каждый год из МХАТ им. Горького уходило примерно такое же количество людей, как и сейчас", - сказал он.

Бояков на пресс-конференции в четверг выразил мнение, что действия артистов, выступающих против художественного руководства, являются кампанией стороннего заказчика. "Я не знаю заказчиков этой компании, но она совершенно очевидно существует. Она точно есть, это факт. О заказчиках остается только догадываться. То, что артистов используют, я абсолютно убежден", - сказал худрук.

О конфликте

Ранее на имя министра культуры РФ Владимира Мединского и на имя президента РФ поступало два обращения: первое от нескольких артистов МХАТ с требованием отстранить нынешнего художественного руководителя Эдуарда Боякова и второе, подписанное 75% творческого состава МХАТ, с осуждением первого обращения, а также поддержкой худрука. Мединский сказал, что министерство будет уделять внимание конфликту, но при решении конфликта внутри труппы МХАТ им. Горького важно не действовать опрометчиво, а смотреть на результаты работы театра.

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Татьяне Дорониной, оставившей в декабре 2018 году пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра. Позднее на сборе труппы Бояков заявил, что не будет работать с артистами, принявшими участие в выступлении.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.