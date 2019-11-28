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В Кремле открылась фотовыставка ТАСС, посвященная творчеству Мариса Лиепы

Дети артиста, Андрис и Илзе Лиепа, признались, что некоторые фотографии они увидели впервые

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выставка "Марис Лиепа. С любовью", где представлены фотографии агентства ТАСС, посвященные жизни и творчеству народного артиста СССР Мариса Лиепы, открылась в четверг в Паркетном фойе Кремлевского дворца. В церемонии открытия приняли участие Андрис и Илзе Лиепа, которые пришли в восторг от выставки и признались, что некоторые фотографии они увидели впервые.

"Это чудесная выставка, мы даже не знали о некоторых фотографиях, никогда их не видели", - отметила Илзе Лиепа и поблагодарила ТАСС за выставку.

Один из снимков-открытий для Илзе и Мариса Лиепы - фоторабота Александра Конькова, где Марис Лиепа и Майя Плисецкая запечатлены во время балета "Спартак". "Мы восхищены этой фотографией - Майя Михайловна Плисецкая в роли Эгины и отец в роли Красса, уникальный дуэт. Со спектакля фотографий очень мало, две или три в наших архивах есть, но вот этой мы никогда не видели. Это фотография с того самого спектакля, который Майя Михайловна станцевала один единственный раз", - сказал Андрис Лиепа.

"Спасибо вам огромное. Мы не то что тронуты, мы восхищены, как это в таком замечательном виде подано", - поблагодарил он организаторов выставки.

Фоторепортерам ТАСС удалось запечатлеть разные грани яркой личности Мариса Лиепы. Выставка объединила его фотографии на сцене Большого театра, на торжественном вручении Ленинской премии, а также вне театральной сцены: дома с дочерью Илзе, в репетиционном классе. В экспозиции представлены яркие сценические образы артиста: воинственный Красс в "Спартаке", трогательный Вронский в "Анне Карениной", хитрый Вакх в балете "Вальпургиева ночь" - и его блистательные партнерши: Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова, Марина Кондратьева, Екатерина Максимова, Екатерина Васильева, Нина Тимофеева и другие. В экспозицию, которая охватывает более двух десятилетий из жизни артиста, вошли 26 изображений из фотоархивов агентства.

Авторы снимков - известные фоторепортеры ТАСС, признанные мастера советской и российской фотожурналистики. В их числе Александр Коньков, которого Федерико Феллини называл "лучшим папарацци Советского Союза", Александр Чумичев - бывший личный фотограф Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина, Леонид Жданов - профессор Московской государственной академии хореографии, преподаватель классического и дуэтно-классического танца.

Концерт-посвящение

Увидеть выставку смогут зрители гала-концерта звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью", который состоится в Кремле 1 декабря. Концерт проводится в рамках проекта "Автографы и имиджи", знакомящего публику с творчеством выдающихся артистов, звезд балета XX века. Зрителей ждут фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал Марис Лиепа, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета.

В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.

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Россия
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