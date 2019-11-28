В Москве назвали имена лучших оперно-симфонических дирижеров России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лауреатами III Всероссийского музыкального конкурса по одной из самых престижных его специальностей - "Оперно-симфоническое дирижирование" - стали музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Церемония награждения состоялась в четверг в Концертном зале им. Чайковского в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Специальность "Оперно-симфоническое дирижирование" требует особенного, пристального внимания ввиду своей специфичности. Дирижеру принадлежит одна из первостепенных ролей в музыке, но ему трудно заявить о себе и построить карьеру, потому что инструмент дирижера - оркестр, к которому у студента или выпускника дирижерского отделения доступа нет, - сказал журналистам заместитель министра культуры РФ Павел Степанов перед церемонией. - И Всероссийский музыкальный конкурс - один из уникальных шансов для них".

Жюри под председательством народного артиста СССР, художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрия Симонова решило не присуждать первую премию. Обладателями второй награды стали Никита Сорокин из Санкт-Петербурга и Николай Цинман из Москвы. Третьей премии удостоены Андрей Колясников из Екатеринбурга и петербуржец Хетаг Тедеев.

"Дирижерская профессия - очень сложная, пожалуй, самая сложная. Некоторые считают, что это профессия второй половины жизни. Нет, именно первая половина жизни, то состояние, в котором эти молодые люди находятся сейчас, и есть тот аванс, который позволяет им накопить опыт", - подчеркнул Симонов, вручая дипломы.

В этот же вечер лауреаты смоги продемонстрировать свои навыки публике, продирижировав Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. В программу концерта вошли сочинения Людвига ван Бетховена, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Золтана Кодая и Феликса Мендельсона.

О конкурсе

Претендовать на престижную награду могли дирижеры в возрасте до 40 лет. Всего на участие в конкурсе было подано 55 заявок из всех федеральных округов. По итогам видеоотбора в первый тур вышло 20 участников, в финале смотра выступили восемь человек.

Всероссийский музыкальный конкурс проводится четырехлетними циклами и охватывает все музыкальные специальности. В 2019 году также прошли состязания по профилю "Хоровое дирижирование". Вторую премию конкурса вручили Даниилу Лашину из Санкт-Петербурга, москвичу Данилу Лукину и Марине Лупарь из Ростова-на-Дону, третью получили Кирилл Кадыков (Москва), Алексей Плева (Нижний Новгород) и Галина Цывинская (Москва). Второй и третий туры специальности "Камерные ансамбли" пройдут с 3 по 5 декабря в Москве.

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в марте 2010 года распоряжением правительства РФ и Министерства культуры РФ и является преемником Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году. Цель конкурса - сохранение и развитие лучших традиций отечественного исполнительского искусства. Лауреатами конкурса в разное время становились Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Владимир Атлантов, Елена Образцова, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев.