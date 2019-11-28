{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве назвали имена лучших оперно-симфонических дирижеров России

Всего на участие в конкурсе было подано 55 заявок из всех федеральных округов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лауреатами III Всероссийского музыкального конкурса по одной из самых престижных его специальностей - "Оперно-симфоническое дирижирование" - стали музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Церемония награждения состоялась в четверг в Концертном зале им. Чайковского в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Специальность "Оперно-симфоническое дирижирование" требует особенного, пристального внимания ввиду своей специфичности. Дирижеру принадлежит одна из первостепенных ролей в музыке, но ему трудно заявить о себе и построить карьеру, потому что инструмент дирижера - оркестр, к которому у студента или выпускника дирижерского отделения доступа нет, - сказал журналистам заместитель министра культуры РФ Павел Степанов перед церемонией. - И Всероссийский музыкальный конкурс - один из уникальных шансов для них".

Жюри под председательством народного артиста СССР, художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрия Симонова решило не присуждать первую премию. Обладателями второй награды стали Никита Сорокин из Санкт-Петербурга и Николай Цинман из Москвы. Третьей премии удостоены Андрей Колясников из Екатеринбурга и петербуржец Хетаг Тедеев.

"Дирижерская профессия - очень сложная, пожалуй, самая сложная. Некоторые считают, что это профессия второй половины жизни. Нет, именно первая половина жизни, то состояние, в котором эти молодые люди находятся сейчас, и есть тот аванс, который позволяет им накопить опыт", - подчеркнул Симонов, вручая дипломы.

В этот же вечер лауреаты смоги продемонстрировать свои навыки публике, продирижировав Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. В программу концерта вошли сочинения Людвига ван Бетховена, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Золтана Кодая и Феликса Мендельсона.

О конкурсе

Претендовать на престижную награду могли дирижеры в возрасте до 40 лет. Всего на участие в конкурсе было подано 55 заявок из всех федеральных округов. По итогам видеоотбора в первый тур вышло 20 участников, в финале смотра выступили восемь человек.

Всероссийский музыкальный конкурс проводится четырехлетними циклами и охватывает все музыкальные специальности. В 2019 году также прошли состязания по профилю "Хоровое дирижирование". Вторую премию конкурса вручили Даниилу Лашину из Санкт-Петербурга, москвичу Данилу Лукину и Марине Лупарь из Ростова-на-Дону, третью получили Кирилл Кадыков (Москва), Алексей Плева (Нижний Новгород) и Галина Цывинская (Москва). Второй и третий туры специальности "Камерные ансамбли" пройдут с 3 по 5 декабря в Москве.

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в марте 2010 года распоряжением правительства РФ и Министерства культуры РФ и является преемником Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году. Цель конкурса - сохранение и развитие лучших традиций отечественного исполнительского искусства. Лауреатами конкурса в разное время становились Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Владимир Атлантов, Елена Образцова, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНижегородская областьРостовская областьСвердловская область
Реклама на ТАСС
Реконструкцию нового здания для театра драмы Карелии оценили в 1,5 млрд рублей
На разработку проекта понадобится около года и еще два - на проведение строительных работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС