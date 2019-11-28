Реконструкцию нового здания для театра драмы Карелии оценили в 1,5 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии выкупят здание бывшего Дома культуры "Онежского тракторного завода", признанного памятником регионального значения, для театра драмы Карелии "Творческая мастерская", много лет базирующегося вместе с Карельской государственной филармонией. Реконструкция с пристройкой современного зрительного зала потребует, по оценке Минкультуры Карелии, 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС министр культуры республики Алексей Лесонен.

"Цена реконструкции пока не определена, но примерно это 1,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Сегодня театр драмы Карелии находится в одном здании с республиканской филармонией и работает в зале на 105 мест. Труппа не раз обращалась в правительство республики с просьбами найти для них другую площадку, так как небольшой зал не позволяет реализовать весь творческий потенциал коллектива. В четверг Законодательное собрание Карелии проголосовало за поправки в бюджет на 2020 год во втором чтении, которые включают 60 млн рублей на выкуп нового здания для театра у собственника. По словам Лесонена, также министерство дополнительно обращалось за 75 млн рублей на разработку проектно-сметной документации.

"Это все-таки будут реставрационные работы, которые предусматривают сначала обследование здания, а это достаточно серьезный труд, потому что в нем необходимо будет полностью провести ревизию и спроектировать решения. Второе, так как там нет современного зала, необходимо проектирование пристройки - большого зала не менее, чем на 300 мест, чтобы полностью удовлетворить потребности театра драмы. Это будет отдельное здание, встроенное в планировку Дома культуры", - отметил Лесонен.

По словам министра культуры Карелии, на разработку проекта уйдет около года, еще два потребуются непосредственно на строительные работы.

Дом культуры ОТЗ был признан объектом культурного наследия регионального значения в 2018 году. Здание представляет собой пример неоклассической советской архитектуры послевоенного периода, оно было построено в 1958 году при участии работников Онежского тракторного завода в свободное от основной работы время. В последнее время дом находился в частных руках, помещения сдавались под офисы, а также внутри велась торговля.