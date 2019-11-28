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Обновленный зал Новосибирского оперного театра откроет премьера балета "Драгоценности"

Теперь в зале ширина кресел и проходов увеличена, а также появился бельэтаж

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Большой зал Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) откроется в пятницу после реконструкции премьерой балета "Драгоценности", созданного основоположником американского классического балета Джорджем Баланчиным. НОВАТ станет третьим российским театром, которому было предоставлено право его постановки, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Реконструкция большого зала НОВАТа проводилась с лета 2019 года. В рамках ее в зале на 1500 мест появился бельэтаж - ярус с наилучшими визуальными и аудиохарактеристиками. Схема зрительного зала теперь включает партер, высокий партер, а также амфитеатр, бельэтаж и ярус. Вместо радиорубки были установлены дополнительные кресла, а для комфорта зрителей увеличили ширину кресел и проходов.

"Для любой балетной труппы постановка "Драгоценностей" - это большая честь и показатель профессиональной зрелости. НОВАТ стал одним из трех российских театров, вместе с Большим и Мариинским, которому Фонд Баланчина предоставил право постановки трех частей балета "Драгоценности" - "Изумрудов", "Рубинов" и "Бриллиантов", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

По замыслу хореографа, части балета - разные по музыке и хореографии - отражают характер драгоценных камней. Баланчин начинал карьеру в Санкт-Петербурге, потом работал в Европе, а в 30-е годы XX века переехал в США. Принято считать, что драгоценные камни, названия которых присвоены каждой из трех частей балета, связаны с этапами творческой биографии Баланчина, с теми культурами, которые сформировали его стиль. "Изумруды" - французская балетная школа, "Рубины" - Америка с гламурной атмосферой Голливуда и бродвейских мюзиклов, а "Бриллианты" - блистательный Петербург с возвышенной красотой русского Императорского балета.

В пятницу в премьере примут участие прима-балерины НОВАТа и звезды Михайловского театра из Санкт-Петербурга - Виктор Лебедев, Анжелина Воронцова, Леонид Сарафанов, Анастасия Соболева.

О хореографе и театре

Георгий Мелитонович Баланчивадзе (Джордж Баланчин) - хореограф грузинского происхождения - родился в Петербурге, обучался в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. В США Баланчин основал школу американского балета и на ее основе - труппу New York City Ballet.

В 1983 году, после смерти мастера, в США был основан Фонд Джорджа Баланчина, который сохраняет балетное наследие хореографа. Специалисты Фонда - ученики и последователи Баланчина, танцевавшие в труппе New York City Ballet, осуществляют постановку его балетов в различных театрах мира.

Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы - он открылся 12 мая 1945 года.

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