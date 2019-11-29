Росатом представил в Японии фильм Wild Edens: Russia

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Показ фильма Wild Edens: Russia о дикой природе и проблемах изменения климата, чьи съемки были инициированы госкорпорацией "Росатом", впервые прошел в Японии. Мероприятие было организовано в пятницу в Клубе иностранных журналистов в Токио, передает корреспондент ТАСС.

"Стремление привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления, внести вклад в дело недопущения разрушительных последствий изменения климата - достойны искреннего уважения. Необходимо использовать любые возможности, в том числе формат широкого экрана, чтобы напоминать людям о важности сохранения природы в ее первозданном виде", - сказал в своем приветственном слове посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Одной из целей проекта стало стремление показать мировой аудитории, что природная среда может пасть жертвой разрушительных последствий деятельности человека. "Наш фильм демонстрирует хрупкость экосистемы, а также важность участия каждого из нас в спасении нашей планеты и видов живых организмов - в том числе и человечества", - отметили в госкорпорации.

"Через проект мы стремимся привлечь внимание общественности к угрозе глобального потепления и продемонстрировать то разрушительное воздействие, которое оказывают растущие выбросы углекислого газа от углеродных источников энергии на нашу планету. Международное сообщество должно осознать необходимость перехода к зеленой энергии в качестве эффективной и безотлагательной меры для решения проблемы изменений климата", - добавили в Росатоме.

Wild Edens - проект, предполагающий съемки полнометражных фильмов о местах на планете, экосистемы которых особенно уязвимы перед изменением климата. Первый фильм посвящен животному и растительному миру уникальных природных ареалов России. Съемки проводились в отдаленных и диких уголках РФ, включая Алтай, Камчатку и Арктику.

Места съемок выбраны таким образом, чтобы продемонстрировать исключительную красоту природных ландшафтов и одновременно подчеркнуть угрозу исчезновения данных уникальных мест и их обитателей: редких видов животных, птиц, природных условий, лесов, водоемов и растений.