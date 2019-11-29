В Пензе открылся кинофестиваль "Мужская роль"

ПЕНЗА, 29 ноября. /ТАСС/. Двенадцатый кинофестиваль "Мужская роль" открылся в пятницу в киноконцертном зале в Пензе, передает корр. ТАСС. В 2019 году киносмотр посвящен 130-летию выдающегося актера немого кино, уроженца региона Ивана Мозжухина.

"В этом году впервые в истории фестиваля на нем присутствуют почетные гости из Франции. Это режиссер и продюсер Жером-Диаман Берже и Патрик Каменка - журналист, внук создателя киностудии "Альбатрос", с которой работал Иван Мозжухин", - отметил на церемонии открытия фестиваля зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В рамках фестиваля Берже представит документальный фильм "Альбатрос. Выстоять в бурю", посвященный истории одноименной студии, созданной в 1920-е годы в пригороде Парижа русскими кинематографистами-эмигрантами. С "Альбатросом" сотрудничали режиссеры Яков Протазанов, Рене Клер, Жан Ренуар, Абель Ганс и другие. Иван Мозжухин - один из самых успешных и узнаваемых актеров, работавших со студией.

Кроме того, в день закрытия фестиваля, 1 декабря, покажут фильм "Лев Моголов" режиссера Жана Эпштейна (1924). Мозжухин исполняет главную роль.

"В этом году впервые картину с Иваном Мозжухиным нам предоставила для бесплатного показа французская Синематека, такое редко бывает в России", - сказала президент фестиваля Светлана Старостина.

Фестиваль "Мужская роль" открыла картина "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой о семейной жизни и измене в маленьком городе. В 2019 году фильм участвовал в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и основном конкурсе "Кинотавра". В Пензе также покажут фильмы "Француз" Андрея Смирнова, "Одесса" Валерия Тодоровского", "Большая поэзия" Александра Лунгина и другие. Традиционно на фестиваль отбираются картины, в которых, по мнению членов оргкомитета фестиваля, воплощены лучшие мужские образы, приз за лучшую мужскую роль является главной наградой фестиваля.

Иван Мозжухин (1889-1939) родился в селе Кондоль, которое сейчас входит в состав Пензенской области. Являлся одним из самых популярных русских актеров эпохи немого кино, после эмиграции из России в 1920 году снимался во Франции, Германии, США. Кинофестиваль "Мужская роль", посвященный Мозжухину, проводится в Пензе с 2007 года. За годы своего существования главные призы "Мужской роли" получали актеры Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Егор Корешков, Евгений Цыганов и другие.