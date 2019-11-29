Алла Пугачева пообещала дать концерт в 80 лет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала в интервью Первому каналу в пятницу о планах дать в 80 лет концерт, в котором она исполнит самые любимые поклонниками песни.

"Но у нас же есть еще другой юбилей - 80 лет. Это большая мотивация, чтобы дольше жить, дальше жить, за здоровьем следить. В 80 лет я сделаю концерт только из старых песен, любимых песен. Если сама не смогу петь, пусть поет зал", - сказала Пугачева.

17 апреля артистка дала концерт "Алла Пугачева. P. S." в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве в честь своего 70-летия, которое она отметила 15 апреля. 2 ноября шоу было показано в Минске. Основу программы составили новые песни.

"Мне многие говорили: "Что ты делаешь, ты сошла с ума, люди встанут и уйдут. У тебя нет в концерте старых хитов" <...> Дело в том, что я подбирала песни только те, которые соответствовали бы мне, нынешнему дню, моему нынешнему мировоззрению, той проблематике, которая меня волнует", - пояснила в интервью певица.

Фильм-концерт

Вместо гастрольного тура Пугачева решила сделать киноверсию концерта в ГКД.

"В 60 лет я сказала, что я прекращаю концертную деятельность, а я - человек слова. И правильно, в принципе. Юбилей, да, могла бы и в юбилей ничего не делать. Но у меня была мотивация: я хотела бы, чтобы этот концерт был снят на кино, чтобы он остался у моих маленьких детей, чтобы они видели меня такую, как они меня видят сейчас в свои годы, это для меня было очень важно, чтобы они увидели на сцене меня такой же, какой видят в жизни", - подчеркнула она.

Премьера фильма "Тот самый концерт" состоялась 31 октября в Барнауле и Благовещенске. Показы идут по всей стране. 7 и 8 декабря фильм смогут увидеть зрители в Москве и Санкт-Петербурге.

Алла Пугачева - лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса, исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки.