Александр Титель к своему 70-летию поставил в МАМТ оперетту "Зимний вечер в Шамони"

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) представляет в субботу премьеру оперетты "Зимний вечер в Шамони", которая специально приурочена к 70-летию постановщика спектакля, художественного руководителя оперной труппы театра, народного артиста РФ Александра Тителя. Об этом сам режиссер сообщил ТАСС, принимая поздравление агентства.

"Сегодня мне действительно исполняется 70 лет, - подтвердил юбиляр. - Но я не любитель чествований, поэтому решил избавить моих дорогих коллег от необходимости готовить для меня какие-то поздравления. Я сам попытался сделать оперетту - пастиччо "Зимний вечер в Шамони", в музыкальной партитуре которой собраны шлягеры из двух-трех десятков самых замечательных австрийских, немецких, французских, английских и русских оперетт".

В новом спектакле звучит музыка признанных классиков жанра: Оффенбаха и Лекока, Кальмана и Легара, Штрауса-сына и Зуппе, Миллекера, Фримля, Досталя, Стрельникова, Абрахама, перечислил Титель. "Занял почти полтруппы, пусть поют и наслаждаются", - отметил он. За дирижерским пультом - Уильям Лейси, сценограф и художник по костюмам - Владимир Арефьев

Титель напомнил, что уже делал подобный вечер, посвятив его памяти Немировича-Данченко. Он назывался "Однажды на Лазурном берегу". "Дело было летом, колыхались паруса. На сцене - загорающие граждане и гражданки", - рассказал режиссер.

На этот раз все будет происходить на историческом зимнем французском курорте Шамони, откуда рукой подать до Италии, Германии, Швейцарии, да и российские туристы там частые гости. А жанр "пастиччо" позволил постановщикам свободно распорядиться "машиной времени", и американская актриса, итальянский писатель, знаменитый на весь мир скрипач, бравый вояка, прочие князья, графы и графини и даже монархи прибыли в Шамони XXI века.

"Оперетта - в генах Музыкального театра. Даже до того, как на Большую Дмитровку, 17 вселились студии Станиславского и Немировича-Данченко, здесь работал знаменитый в Москве Театр оперетты во главе с блистательным Григорием Яроном. А исторически первым спектаклем Музыкального театра стала "Дочь Анго" Лекока в постановке Немировича-Данченко", - заключил Титель.

О режиссере

Александр Титель родился в Ташкенте. В 1980 году окончил ГИТИС. Его дипломным спектаклем была опера Родиона Щедрина "Не только любовь". До сих пор Александр Борисович гордится тем, что заслужил похвалу композитора.

"Щедрин вместе с Плисецкой приехали на спектакль выпускника ГИТИСа в роскошном голубом "Мерседесе", - вспоминает Титель. - А когда уезжали, то сказали, что в восторге от увиденного".

Первым местом работы молодого режиссера стал Свердловский театр оперы и балета, где он прослужил с 1980 по 1991 год. За это время он сумел создать одну из лучших оперных трупп в стране, посмотреть и послушать которую съезжались меломаны из разных городов России.

В 1991 году Тителя пригласили в Москву возглавить оперную труппу Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Первым спектаклем здесь стала опера Глинки "Руслан и Людмила". Затем появились "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок", "Майская ночь" Римского-Корсакова, "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Чайковского, "Хованщина" Мусоргского, "Обручение в монастыре", "Война и мир" и "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, "Севильский цирюльник" Россини, "Эрнани" и "Травиата" Верди и многие другие. Всего же на его счету более 60 спектаклей, созданных в разных театрах страны и за рубежом.

Творческие заслуги режиссера отмечены Государственной премией СССР, национальной театральной премией "Золотая маска", премией Casta diva. Титель - кавалер орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Он также занимается педагогической деятельностью - ведет мастерскую [совместно с народным артистом России Игорем Ясуловичем] в Российском университете театрального искусства [РУТИ/ГИТИС].