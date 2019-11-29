{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Александр Титель к своему 70-летию поставил в МАМТ оперетту "Зимний вечер в Шамони"

В новом спектакле звучит музыка признанных классиков жанра. За дирижерским пультом - Уильям Лейси

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) представляет в субботу премьеру оперетты "Зимний вечер в Шамони", которая специально приурочена к 70-летию постановщика спектакля, художественного руководителя оперной труппы театра, народного артиста РФ Александра Тителя. Об этом сам режиссер сообщил ТАСС, принимая поздравление агентства.

"Сегодня мне действительно исполняется 70 лет, - подтвердил юбиляр. - Но я не любитель чествований, поэтому решил избавить моих дорогих коллег от необходимости готовить для меня какие-то поздравления. Я сам попытался сделать оперетту - пастиччо "Зимний вечер в Шамони", в музыкальной партитуре которой собраны шлягеры из двух-трех десятков самых замечательных австрийских, немецких, французских, английских и русских оперетт".

В новом спектакле звучит музыка признанных классиков жанра: Оффенбаха и Лекока, Кальмана и Легара, Штрауса-сына и Зуппе, Миллекера, Фримля, Досталя, Стрельникова, Абрахама, перечислил Титель. "Занял почти полтруппы, пусть поют и наслаждаются", - отметил он. За дирижерским пультом - Уильям Лейси, сценограф и художник по костюмам - Владимир Арефьев

Титель напомнил, что уже делал подобный вечер, посвятив его памяти Немировича-Данченко. Он назывался "Однажды на Лазурном берегу". "Дело было летом, колыхались паруса. На сцене - загорающие граждане и гражданки", - рассказал режиссер.

На этот раз все будет происходить на историческом зимнем французском курорте Шамони, откуда рукой подать до Италии, Германии, Швейцарии, да и российские туристы там частые гости. А жанр "пастиччо" позволил постановщикам свободно распорядиться "машиной времени", и американская актриса, итальянский писатель, знаменитый на весь мир скрипач, бравый вояка, прочие князья, графы и графини и даже монархи прибыли в Шамони XXI века.

"Оперетта - в генах Музыкального театра. Даже до того, как на Большую Дмитровку, 17 вселились студии Станиславского и Немировича-Данченко, здесь работал знаменитый в Москве Театр оперетты во главе с блистательным Григорием Яроном. А исторически первым спектаклем Музыкального театра стала "Дочь Анго" Лекока в постановке Немировича-Данченко", - заключил Титель.

О режиссере

Александр Титель родился в Ташкенте. В 1980 году окончил ГИТИС. Его дипломным спектаклем была опера Родиона Щедрина "Не только любовь". До сих пор Александр Борисович гордится тем, что заслужил похвалу композитора.

"Щедрин вместе с Плисецкой приехали на спектакль выпускника ГИТИСа в роскошном голубом "Мерседесе", - вспоминает Титель. - А когда уезжали, то сказали, что в восторге от увиденного".

Первым местом работы молодого режиссера стал Свердловский театр оперы и балета, где он прослужил с 1980 по 1991 год. За это время он сумел создать одну из лучших оперных трупп в стране, посмотреть и послушать которую съезжались меломаны из разных городов России.

В 1991 году Тителя пригласили в Москву возглавить оперную труппу Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Первым спектаклем здесь стала опера Глинки "Руслан и Людмила". Затем появились "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок", "Майская ночь" Римского-Корсакова, "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Чайковского, "Хованщина" Мусоргского, "Обручение в монастыре", "Война и мир" и "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, "Севильский цирюльник" Россини, "Эрнани" и "Травиата" Верди и многие другие. Всего же на его счету более 60 спектаклей, созданных в разных театрах страны и за рубежом.

Творческие заслуги режиссера отмечены Государственной премией СССР, национальной театральной премией "Золотая маска", премией Casta diva. Титель - кавалер орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Он также занимается педагогической деятельностью - ведет мастерскую [совместно с народным артистом России Игорем Ясуловичем] в Российском университете театрального искусства [РУТИ/ГИТИС].

Теги
УзбекистанГерманияИталияРоссияФранцияШвейцария
Реклама на ТАСС
Художник-мультипликатор Андрей Хржановский отметит 80-летие в кругу друзей и коллег
По словам Хржановского, сейчас он работает над завершением фильма и над изданием книги воспоминаний российских друзей знаменитого сценариста и художника Тонино Гуэрра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС