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Народный артист РФ Юрий Васильев отмечает 65-летний юбилей на сцене родного Театра сатиры

Он сыграет бизнесмена Кошелькова в спектакле "Хомо Эректус" по пьесе Юрия Полякова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ведущий актер Московского театра сатиры, народный артист РФ Юрий Васильев отметит в субботу 65-летний юбилей вместе со зрителями. Он исполнит одну из своих самых любимых ролей - сыграет бизнесмена Кошелькова в спектакле "Хомо Эректус" по пьесе Юрия Полякова, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Нина Карпва.

"Юрий Борисович Васильев - один из лидеров нашей труппы. И, конечно, по окончании спектакля коллектив поздравит именинника", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что Васильев родом из Новосибирска, но учиться актерскому мастерству приехал в Москву, мечтал только о Щукинском училище. Когда летом 1972 года он держал экзамен в "Щуку", конкурс там был огромный - 287 человек на место. Но его приняли. И он стал студентом курса знаменитого актера Юрия Катина-Ярцева.

"По окончании вуза в 1976 году Васильев был приглашен в Театр сатиры, потому что в прямом смысле был создан для этого театра", - отметила Карпова. По ее словам, уже в первом сезоне он был занят в массовках практически всех репертуарных спектаклей. Но настоящим дебютом на профессиональной сцене стала для него роль алкоголика (пришлось срочно заменить уехавшего на съемки Спартака Мишулина), и образ пьяницы открыл ему путь в большое искусство.

"Юра, я думаю, у Вас будет счастливая судьба в нашем театре", - сказал тогда худрук Театра сатиры, выдающийся режиссер Валентин Плучек. Его слова оказались пророческими.

С тех пор Юрий Васильев был занят в самых известных спектаклях популярной труппы. В их числе - "Трехгрошовая опера", "Восемнадцатый верблюд", "Босиком по парку", "Идеальный муж", "Секретарши", "Слишком женатый таксист", "Таланты и поклонники", "Молодость Людовика ХIV", "Распутник", "Мольер". И список этот продолжается, потому что, как сказала пресс-атташе, почти каждый год Васильев играет новую роль, и ни одна из них не стала проходной в творчестве этого замечательного актера.

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