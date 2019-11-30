В Петербурге назовут лауреатов Национальной оперной премии "Онегин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург в четвертый раз будет чествовать в воскресенье лауреатов Национальной оперной премии "Онегин". Торжественная церемония с телеведущей Сати Спиваковой и режиссером, актером Федором Бондарчуком пройдет вечером в Михайловском театре.

"За эти годы премия упрочила свои позиции в мире оперного искусства, и мне особенно приятно, что наши лауреаты прошлых лет подтверждают свою значимость в театрах. Нет ни одного случая, когда бы человек, получив премию, терялся из виду. Наоборот, эта премия дала всем ее избранникам определенный импульс и заряд энергии. Тем более, что название премии - это, на мой взгляд, самая русская опера в мире музыкального театра", - сказал ТАСС инициатор проекта, президент премии, народный артист России Сергей Лейферкус, в творчестве которого партия Евгения Онегина занимает особое место.

В этом году премия "Онегин" вручается в девяти конкурсных и семи специальных номинациях, 15 октября экспертный совет премии объявил номинантов. Обладатели двух особых отличий уже известны. Лауреатом премии "Онегин" в специальной внеконкурсной номинации "От России - с любовью" в этом году станет звезда мировой оперы Анжела Георгиу. Лауреатом внеконкурсной номинации "Звезда" будет объявлена российское меццо-сопрано, солистка Мариинского театра Ольга Бородина. В ходе церемонии на сцену выйдут в этот вечер солисты более двадцати музыкальных театров страны.

Череду мероприятий премии накануне открыл дискуссионный клуб "Онегин". А 2 декабря в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича пройдет "Онегин-гала", посвященный 50-летию творческой деятельности Лейферкуса.

Премия "Онегин" учреждена в 2016 году для популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию. Это событие объединяет большую часть оперных театров страны, дает возможность профессионалам и поклонникам оперы познакомиться с лучшими исполнителями и коллективами России.