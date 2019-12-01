Балетный критик: для Мариса Лиепы было важно все делать с любовью

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Гала-концерт звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью", который состоится в воскресенье в Государственном Кремлевском дворце, соберет многочисленных почитателей таланта выдающегося танцовщика. Одним из самых заинтересованных зрителей станет историк и балетный критик Виолетта Майниеце, поделившаяся в интервью ТАСС воспоминаниями о знаменитом артисте, которого знала с начала 1960-х годов.

"Название сегодняшнего вечера "Марис Лиепа. С любовью" очень точное, - считает Майниеце. - Для Мариса было важно все делать с любовью. Это отражение его характера. Любовь не в узком понимании. Это была любовь к балету, любовь к определенным людям, любовь к профессии, любовь к красоте. <...> Я как свидетель его выступлений с 1960-х годов могу с полным основанием заявить: то, как он исполнял свои партии, так не исполнял почти никто. Нет у него предшественников, нет продолжателей. Он стоит сам по себе на собственном пьедестале".

Мечта стать принцем в Большом

В юности каждый молодой танцовщик мечтает танцевать принца в Большом театре, продолжила Майниеце. Об этом мечтал и простой мальчик из Риги.

"Марис пошел в балет далеко не потому, что так хотел. Он занимался плаванием, как многие ребята его возраста, для того, чтобы укрепить здоровье и спину. Родители же отвели его заниматься балетом. И он занимался старательно. Но только побывав на Декаде латышской культуры в Москве, увидев Большой театр, он написал в дневнике: хочу быть принцем в Большом театре", - рассказала собеседница агентства.

Марис закончил Рижское хореографическое училище, работал в Рижском театре оперы и балета, но интуитивно чувствовал, что нужно подаваться в первый театр страны. По возможности быть первым и лучшим в этом театре. "Он был хорош собой, красив. Было в нем что-то немыслимое по очарованию. Все рижские дамы были в него влюблены. Был целый церемониал посетить его спектакль", - говорит Майниеце.

По ее словам, после переезда в Москву Марис Лиепа сначала танцевал в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а потом в Большом. Во многом благодаря Плисецкой, которая выбрала его своим партнером.

"Марис был потрясающим, выдающимся кавалером. В наши дни большинство кавалеров пытаются "задвинуть" даму или "перевертеть", но быть первым. В Марисе этого не было никогда. На первом плане была дама, чтобы ей было удобно. Он на этом фоне тоже выигрывал, поэтому с ним танцевали все лучшие балерины того времени. Даже Плисецкая", - подчеркнула собеседница агентства.

Пара недолго была в браке - всего три месяца, уточнила критик, но развод абсолютно никак не повлиял на их творческие взаимоотношения. Достаточно посмотреть фрагмент из "Спартака" или "Легенд о любви", "Анны Карениной" - Лиепа всегда был надежным кавалером Плисецкой.

Легендарный балет

"В Большом театре Марис Лиепа танцевал весь классический репертуар, - продолжила критик. - Очень любил "Лебединое озеро", где танцевал партию принца Зигфрида. Танцевал принца в "Спящей красавице", Юношу в "Шопениане", Ромео в "Ромео и Джульетте", графа Альберта в "Жизели". Он много участвовал в балетах Григоровича. В "Легенде о любви" танцевал Ферхада, а партия Красса в "Спартаке" и вовсе создавалась специально для Мариса Лиепы".

Изначально никто не думал, что Лиепа будет Крассом, отметила Майниеце. Ведь в предыдущих редакциях "Спартака" Красс был статуарной фигурой. Его носили на носилках, он сидел в цирке поднимая палец кверху или опуская вниз, даруя жизнь гладиатору или приказывая убить его. И предполагалось, что Марис будет танцевать Спартака, но по ходу дела Григорович предложил ему роль Красса.

"Это третья версия "Спартака" в Большом театре. До этого была версия Игоря Моисеева, которая не долго просуществовала, потом версия Леонида Якобсона, где Марис был занят, - уточнила критик. - Но лучше Григоровича "Спартака" никто до сих пор не поставил. И такого уровня Красса, как Марис сделал вместе с Григоровичем, тоже не было. И благодаря этому спектаклю Лиепа навсегда вошел в историю золотой эпохи Большого театра".

Критик также напомнила, что Лиепа занимался балетмейстерской деятельностью. К примеру, он возродил такой шедевр, как "Видение розы". Спектакль, поставленный Михаилом Фокиным для антрепризы Сергея Дягилева, в России вообще не шел.

"Марис восстановил в 60-е годы "Видение розы", этот был замечательный спектакль. Помните, балет, где девочка спит в комнате, а через окно влетает дух розы и начинает делать таинственные пасы вокруг нее? Кто он вообще? Юноша, в которого она влюблена, или какое-то видение? Марис был совершенно идеален в этом образе. Такой мог заворожить кого угодно. Хорошо, что сохранились записи этого балета", - отметила критик.

Андрис и Илзе

"Марис часто делал авторские работы, снимался в кино, участвовал в современных спектаклях. Это были партии необходимые, но проходные. Его грандиозный подвиг, что он вырастил таких детей, как Илзе и Андрис. Народная артистка РФ Илзе Лиепа должна танцевать какой-то современный номер на сегодняшнем вечере. А народный артист РФ Андрис Лиепа выступает режиссером и ведущим концерта", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Лиепа очень любил своих детей. "Он жил балетом. И, естественно, дети пошли в балет. Кстати, я преподавала им историю балета в школе", - заметила Майниеце.

Марис очень активно занимался детьми, помогал им в профессиональном плане, подчеркнула она. "Супруга Мариса - Маргарита Жигунова была актрисой, играла в Пушкинском театре в Москве. А познакомились они в Риге на съемках фильма, в котором участвовала Маргарита. Кстати, главных героев того фильма звали Андрис и Илзе. Вот откуда произошли имена детей", - добавила собеседница агентства.

Стремительный уход

"К сожалению, в балете есть такое понятие, как возраст. Ты работаешь 20 лет и уходишь на пенсию, - сказала Майниеце. - Потому что это профессия на износ. На износ внутреннего мира, на износ тела. Поэтому со временем артисты из партий романтического репертуара переходят на характерные танцы или на игровые роли. Есть такие и среди поздних партий Мариса, он же был очень хорошим комедийным актером с потрясающим чувством юмора. К сожалению, репертуар Большого театра практически не давал возможности проявить себя в этом плане".

Лиепа воспринимал как трагедию свое старение, отметила критик. В театре ухудшились отношения с соратниками, коллегами, и сложилась ситуация, в которой он был вынужден уйти из Большого.

Он работал в Болгарии, потом в Риге, но в Риге тоже не сложилось. "Он должен был стать худруком Рижского театра оперы и балета, но не стал. Это потрясающего актера, легендарного танцовщика и гордую личность, конечно, сломало. Сердце не выдержало. Он ушел очень рано. Ему было всего 52 года, - сказала Майниеце. - Дети полностью воплотили, что желал отец. Мне так во всяком случае кажется".

Программа концерта

Концерт "Марис Лиепа. С любовью" проводится в рамках проекта "Автографы и имиджи", знакомящего публику с творчеством выдающихся артистов, звезд балета XX века. Зрителей ждут фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал танцовщик, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета.

В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.

О Марисе Лиепе

Марис-Рудольф Лиепа (1936-1989) - советский и латвийский артист балета, балетный педагог и киноактер. Народный артист СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1970).

Был солистом труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (1956-1960), Большого театра (1960-1984). Вошел в историю танца как первый исполнитель партий Красса ("Спартак" в постановке Юрия Григоровича; 1968), Вронского ("Анна Каренина" в постановке Виктора Смирнова-Голованова) и других.