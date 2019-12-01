В Петербурге назвали лауреатов оперной премии "Онегин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лауреаты национальной оперной премии "Онегин" принимали в воскресенье поздравления от коллег и поклонников вокального искусства. Торжественная церемония чествования победителей прошла в Михайловском театре, где в этот вечер звучали голоса звезд оперы.

Церемония началась с минуты молчания, которой собравшиеся почтили память умершего в этот день оперно-симфонического дирижера Мариса Янсонса.

"За четыре года существования нашей молодой премии с нами вошли в сотрудничество тридцать четыре из сорока театров России - от Петербурга и Москвы и до Якутии. На этот раз мы рассмотрели 84 заявки по разным номинациям, пришедших из двадцати двух театров страны, в шорт-лист вошло одиннадцать театров. Много интересного появилось в регионах. И эта статистика свидетельствует о том, что премия "Онегин" стала важным событием нашей музыкальной жизни и выполняет свою главную задачу - поддерживать наших певцов и содействовать популяризации и развитию русского оперного искусства", - сказал ТАСС президент премии народный артист России Сергей Лейферкус.

В номинации "Звезда" премию получила солистка Мариинского театра, народная артистка России Ольга Бородина. "Мне особенно приятно получить эту награду в моем родном городе на событии, которое открывает новые талантливые имена из театров всей страны", - сказала певица. Еще один солист этого театра народный артист России Юрий Марусин был удостоен титула "Легенда". Старейшему концертмейстеру Мариинки заслуженной артистке России Елене Матусовской премия вручена в номинации "Концертмейстер/ коуч", она заявила, что делит эту награду со всеми своими учениками, среди которых - Анна Нетребко, Сергей Скороходов, Ирина Матаева, Евгений Акимов.

Среди претендентов на новую номинацию "Призвание" выбор пал на солистку столичного театра "Новая опера" Екатерину Сюрину. Обладателем премии в номинации "Душа оперы" стал вокальный педагог, руководитель молодежной оперной программы Большого театра России, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Вдовин.

В почетной номинации "Театр" выбор жюри пал на Красноярский государственный театр опер и балета имени Дмитрия Хворостовского, отметивший недавно 50-летие. В нынешнем сезоне труппа поставила пять спектаклей, открыв новые имена творцов отечественной оперы.

Дебюты, звезды, проекты

Острую конкуренцию прошли претенденты на победу в конкурсных номинациях, чьи имена стали известны только в ходе торжественной церемонии, что до конца сохранило интригу.

Партия Лючии из оперы Доницетти "Лючия ди Ламмермур" принесла победу в номинации "Примадонна" солистке Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского Надежде Павловой. А в номинации "Дебют", где рассматривались соискатели на премию среди женщин и мужчин, победителями стали солистка Московского театра "Новая Опера" имени Евгения Колобова Гаяне Бабаджанян за партию Лукреции в опере "Поругание Лукреции Бриттена" и солист Новосибирского академического театра оперы и балета Гурий Гурьев - за партию Фигаро в "Севильском цирюльнике" Россини; за партию Розины в этом спектакле отмечена Василиса Бержанская (номинация "Гость). Этот же театр завоевал еще одну премию за "Роль второго плана", которую получил за партию доктора Бартоло Андрей Триллер. Солист Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков назван "Мастером сцены" за партии Мефистофеля и Лепорелло в "Фаусте" Гуно, "Дон Жуане" Моцарта.

Два обладателя "Онегина" отмечены в номинации "Музыкальный руководитель". Это дирижер "Новой Оперы" Ян Латам-Кениг ("Поругание Лукреции) и дирижер Московского музыкального театра имени. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Владимир Юровский ("Влюбленный дьявол"). За этот же спектакль актеры труппы получили "Онегина" в номинации "Состав".

Среди номинаций национальной премии есть и одна особая - "Из России с любовью", которой отмечаются зарубежные артисты. На этот раз награды удостоена румынская певица Анджела Георгию, которая дважды с большим успехом гастролировала в России. "Я счастлива получить эту великолепную награду и надеюсь, что такие артисты, как я, будут чаще бывать в ваше прекрасной стране", - поблагодарила Анджела российских коллег.

Сразу три проекта отмечены в номинации "Событие". Обладателями наград стали Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац (копродукция с театром "Геликон опера") за спектакль "Орландо, Орландо" Генделя, Московская группа "Новый оперный мир" (New Opera World) за проект "Оперно-симфоническая Лаборатория" и Камерный музыкальный театр "Санкт-Петербург Опера" - за Третий международный фестиваль камерной оперы в Санкт-Петербурге

Выступления певцов сопровождал Симфонический оркестр Михайловского театра под управлением Александра Ведерникова, заслуживший отдельных аплодисментов.