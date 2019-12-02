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Гузель Яхина призналась, что ее задевает критика романа "Зулейха открывает глаза"

Писательница рассказала, что, например, в Татарстане произведение критиковали за очернение татарской женщины

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Автор романов "Зулейха открывает глаза" и "Мои дети" - писательница Гузель Яхина призналась, что ее задевает критика. Об этом она рассказала в понедельник в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в Яндекс.Эфире.

"Критика была, критика достаточно эмоциональная. Я не могу сказать, что я очень спокойно отношусь, нет, конечно, это задевает. Например, в Татарстане критиковали роман ("Зулейха открывает глаза") за то, что это такое очернение татарской женщины, "бомба, заложенная под национальное сознание". Или в Татарстане называют роман очернением татарской матери. Другое дело, мне кажется, что я с любовью о татарском рассказала, хочется надеяться на это", - поделилась она.

Книга "Зулейха открывает глаза" основана на семейной истории Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Зулейху - татарскую крестьянку из глухой деревни - вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке в Сибирь. В тайге, на берегах Ангары сотни переселенцев - крестьяне, интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, люди разных вероисповеданий и национальностей - вместе ежедневно борются за жизнь в тяжелейших условиях.

По словам писательницы, минувшим летом она столкнулась с новой волной критики в адрес книги во время съемок одноименного сериала в Татарстане. "Критика в Татарстане была и есть до сих пор, еще и потому, что снимался сериал "Зулейха открывает глаза". Снимали много в Казани, снимали в Татарстане, но была мощная поддержка со стороны администрации города, иначе не было бы съемок в Казани", - добавила она.

Яхина подчеркнула, что "не выворачивала наизнанку татарскую жизнь", наоборот, писала о несчастной женщине. "Да, это сделано на материале татарском, но это просто несчастная женщина, которая не любима мужем, которая не любима свекровью, которая живет в каком-то Средневековье. Вот об этом я писала, просто на татарском материале. Для меня эта история, с одной стороны, национальная, а с другой стороны, не национальная", - добавила писательница.

Второй роман и страхи

Говоря о своем втором романе "Дети мои", Яхина сообщила, что испытывала страх перед его написанием, опасаясь после успеха первого произведения сделать новый текст слабым.

"Конечно, проживала [страхи], больше того, это был момент серьезных страхов, связанных со вторым романом. Второй роман в принципе сложнее писать, в первом выплескивается то, что накопилось за все годы. Чтобы писать второй надо созреть и накопить, о чем писать. Я боялась написать текст, за который будет стыдно. Есть огромный злобный внутренний критик, который оценивает, что я делаю. Этот критик меня просто съел бы, борьба с этими страхами отразилась в романе, они просочились туда, оказалось, что это роман о страхе".

Яхина также отметила, что боится недописанных историй, которыми когда-то загорелась, а потому подходит к выбору сюжетов тщательно и трепетно. "Истории, которые я начинала писать, но [они] не дописаны, это такие не рожденные "дети", что ли. Есть, например, у меня история, которая расписана, что называется, в "сериальный пакет". Это сценарий первой серии сериала и синопсис семи следующих серий. Это история про 1919 год в Туркестане, про то, как исчез золотой запас Российской империи, его часть. Приключенческая история - истерн. Она была написана, прожита, но не была снята, просто лежит и как будто болит кусок души, не реализованный. Бросаться на каждую историю, которая понравилась и писать, не хватит ни жизни, ни души", - считает она.

В интервью Яхина также рассказала, как решилась поменять профессию, дала советы дебютантам в литературе, рассказала об особенностях воспитания в татарских семьях, смыслах ее романов, другом.

Яхина является лауреатом литературных премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает глаза", вышедший в 2015 году. Этот роман, как рассказала писательница, к настоящему времени переведен и переводится на 34 языка, его экранизацией занимается канала "Россия-1". Права на экранизацию другой книги Яхиной, романа "Дети мои", были приобретены студией режиссера Алексея Учителя.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в 10 дней. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

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