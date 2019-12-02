{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мировая премьера фильма Саймона Уэста "Небесный огонь" состоялась на кинофестивале в Китае

Фестиваль проходит с 1 по 8 декабря
Саймон Уэст (второй слева) Артем Иванов/ТАСС
Описание
Саймон Уэст (второй слева)
© Артем Иванов/ТАСС

САНЬЯ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Мировая премьера киноленты британского режиссера Саймона Уэста "Небесный огонь" (Skyfire) состоялась в понедельник на II Международном кинофестивале острова Хайнань, который проходит 1-8 декабря в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). На показе присутствовал режиссер картины, а также исполнители главных ролей.

"Каждый [из съемочной группы] упорно работал над созданием фильма. И я хочу сказать большое спасибо каждому из нашей команды не только за процесс, но и за то, что присутствуете сегодня здесь", - сказал Саймон Уэст перед началом премьерного показа.

По его словам, "этот фильм - история об отношениях отца и дочери" - главные роли исполнили тайваньская актриса Ханна Куинливан и китайский актер Ван Сюэци. "Это семейная история, однако в то же время это очень увлекательный боевик с большим количеством спецэффектов", - рассказал кинорежиссер.

Фильм снят на китайском языке. Наряду с Куинливан и Ван Сюэци в картине снялись китайский актер Шон Доу, актриса Цзи Линчэнь, и другие - большую часть команды составили артисты из КНР. На вопрос журналистов, как режиссеру работалось с актерами из Китая, Уэст ответил: "Я прекрасно провел время с моей фантастической командой китайских актеров, которые очень упорно трудились. Меня это поразило".

Кинорежиссер также отметил, что "Небесный огонь" - очень эмоциональный и напряженный фильм, который требовал серьезной работы от актеров". "Они справились. Я восхищен своей китайской командой", - указал Уэст.

Премьера киноленты состоялась в киноцентре на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь"), где проходит большая часть мероприятий кинофестиваля. Действие фильма разворачивается на одном из Тихоокеанских островов, куда приезжает девушка-сейсмолог с целью разработать новую систему мониторинга вулканической активности. Выход картины в мировой прокат запланирован на 12 декабря.

О фестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань завершится 8 декабря. На главный приз - позолоченную статуэтку в форме кокосовой пальмы "Золотой кокос" - номинированы 13 полнометражных фильмов, семь документальных и 12 короткометражных картин. По итогам кинопоказа жюри также назовут лидеров в номинациях "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Автограф Тарковского и тюремные письма Параджанова выставят на аукционе в Москве
Стартовая цена автографа составит 630 тыс. рублей, писем - 325 тыс. рублей за каждое письмо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС