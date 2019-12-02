Мировая премьера фильма Саймона Уэста "Небесный огонь" состоялась на кинофестивале в Китае

САНЬЯ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Мировая премьера киноленты британского режиссера Саймона Уэста "Небесный огонь" (Skyfire) состоялась в понедельник на II Международном кинофестивале острова Хайнань, который проходит 1-8 декабря в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). На показе присутствовал режиссер картины, а также исполнители главных ролей.

"Каждый [из съемочной группы] упорно работал над созданием фильма. И я хочу сказать большое спасибо каждому из нашей команды не только за процесс, но и за то, что присутствуете сегодня здесь", - сказал Саймон Уэст перед началом премьерного показа.

По его словам, "этот фильм - история об отношениях отца и дочери" - главные роли исполнили тайваньская актриса Ханна Куинливан и китайский актер Ван Сюэци. "Это семейная история, однако в то же время это очень увлекательный боевик с большим количеством спецэффектов", - рассказал кинорежиссер.

Фильм снят на китайском языке. Наряду с Куинливан и Ван Сюэци в картине снялись китайский актер Шон Доу, актриса Цзи Линчэнь, и другие - большую часть команды составили артисты из КНР. На вопрос журналистов, как режиссеру работалось с актерами из Китая, Уэст ответил: "Я прекрасно провел время с моей фантастической командой китайских актеров, которые очень упорно трудились. Меня это поразило".

Кинорежиссер также отметил, что "Небесный огонь" - очень эмоциональный и напряженный фильм, который требовал серьезной работы от актеров". "Они справились. Я восхищен своей китайской командой", - указал Уэст.

Премьера киноленты состоялась в киноцентре на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь"), где проходит большая часть мероприятий кинофестиваля. Действие фильма разворачивается на одном из Тихоокеанских островов, куда приезжает девушка-сейсмолог с целью разработать новую систему мониторинга вулканической активности. Выход картины в мировой прокат запланирован на 12 декабря.

О фестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань завершится 8 декабря. На главный приз - позолоченную статуэтку в форме кокосовой пальмы "Золотой кокос" - номинированы 13 полнометражных фильмов, семь документальных и 12 короткометражных картин. По итогам кинопоказа жюри также назовут лидеров в номинациях "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.