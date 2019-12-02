Пушкинский музей на выставке покажет редчайшие работы Гейнсборо

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Выставка "Томас Гейнсборо" пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина с 3 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года. Экспозиция включает редчайшие произведения, некоторые из которых крайне редко, а то и вовсе не покидали зарубежные музеи, сообщила на пресс-показе выставки в понедельник директор Пушкинского музея Марина Лошак.

"Томас Гейнсборо - особый художник, который, на наш взгляд, отражает наибольшим образом дух британского существа, британской ментальности - с их сдержанностью и открытостью одновременно, с их сентиментальностью и чувством юмора. <…> Столь обширные выставки этого художника не так часто проходят. На данной экспозиции представлены абсолютно редчайшие вещи, которые очень порой редко путешествуют или вообще не выставляются за границей", - сказала Лошак.

В экспозиции представлено около 100 произведений из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Среди уникальных экспонатов из Великобритании - парадный "Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом", последний масштабный пейзаж мастера "Рыночная повозка", а также пейзажи на стекле, которые практически никогда не бывают представлены на выставках за рубежом.

По словам куратора выставки Анны Познанской, директора многих зарубежных музеев охотно согласились предоставить экспонаты для выставки, "так как культурные отношения не должны смешиваться с политическими". "Мы попытались показать не просто ретроспективную выставку Гейнсборо - мы хотели еще показать общие тенденции, которые происходили в этот период с развитием театра, музыки и других культурных сфер, и то, как это нашло отражение в творчестве Гейнсборо", - добавила Познанская.

Выставка Гейнсборо продолжает цикл экспозиций, представляющих британское искусство. В ГМИИ им. Пушкина уже состоялись проекты, посвященные творчеству Уильяма Тёрнера (2008), Уильяма Блейка (2010), прерафаэлитов (2013), Обри Бердслея (2014), а также художников Лондонской школы (2019). Нынешней выставке будет посвящен ежегодный международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Прогулки с Томасом Гейнсборо", который проходит в музее с 1 по 23 декабря.