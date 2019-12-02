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Международный конкурс молодых исполнителей "Новая Волна" в 2020 году пройдет в Казани

Ожидается, что в конкурсе будут участвовать порядка 1000-1300 человек со всей России

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в 2020 году пройдет в Казани. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэрии города.

"Буквально три года назад при переходе "Новой волны" из Юрмалы в Сочи, поступило предложение провести этот фестиваль в Казани. Теперь после стольких совместных проектов - Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата по рабочим профессиям - "Новая волна" в конце августа пройдет в Казани. Думаю, на эту неделю, когда мы будем проводить фестиваль, жизнь города изменится", - цитирует пресс-центр генерального продюсера смотра Игоря Крутого.

По информации мэрии, сейчас реализация проекта находится на стадии разработки и переговоров. Ожидается, что в конкурсе примут участие порядка 1000-1300 человек со всей России. "Мы не стоим на месте и стараемся дарить жителям и гостям новые проекты. У нас есть опыт проведения больших мероприятий, поэтому мы будем рады видеть на "Новой волне" не только наших соседей с Поволжья, но и гостей из-за рубежа. Уверен, что "Новая волна" пройдет на новом уровне", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Летом 2019 года на "Новой волне" в Сочи Крутой заявлял, что темой следующего конкурса может стать творчество композиторов и певцов Юрия Антонова и Игоря Николаева, а также певицы и актрисы Ларисы Долиной - каждый из этих артистов в 2020 году отметит свой юбилей.

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходил в Сочи. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов.

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