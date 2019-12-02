Лауреаты "Щелкунчика" прошлых лет дали старт юбилейному конкурсу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лауреаты Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик" в понедельник открыли юбилейный, 20-й по счету смотр в Концертном зале им. Чайковского в Москве. В программу вечера вошли две премьеры, передает корреспондент ТАСС.

Обладатель "Бронзового Щелкунчика" прошлогоднего конкурса, трубач Александр Рублев с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Антона Шабурова сыграл премьеру Frenzy Сильвано Скалтритти. Член жюри нынешнего смотра, композитор и перкуссионист Небойша Живкович представил публике собственное сочинение "Сказания из центра Земли".

"За минувший 20 лет "Щелкунчик" стал настоящим музыкальным явлением. В нем приняли участие 912 юных музыкантов из 41 страны мира. Из них жюри выбрало 171 "Щелкунчика", - привели статистику ведущие церемонии Александр Малич и Татьяна Геворкян. Организаторы с любопытством и радостью следят за дальнейшими успехами своих лауреатов, например, пианиста Даниила Трифонова, завоевавшего Гран-при XIV Конкурса им. Чайковского.

В этот вечер на сцену также вышли Иван Пятков (эуфониум), пианисты Дмитрий Шишкин и Ивайло Василев, скрипачи Тео Гертлер и Нацухо Мурата, саксофонистка Софья Тюрина, запомнившиеся телезрителям своими яркими выступлениями на "Щелкунчике" 2004, 2016 и 2018 годов. В концерте приняли участие члены жюри "Щелкунчика": пианистка Елена Башкирова и перкуссионист Йоханнес Фишер.

Судьба Щелкунчиков

Испытания юных музыкантов стартуют 3 декабря в Органном концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных. В первый тур по результатам отбора прошли 48 участников из 18 стран, в том числе Австралии, Австрии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Грузии, Египта, Исландии, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Словакии, Тайваня, Чехии, Японии, и 16 городов России. Это пианисты, исполнители на струнных и ударных инструментах в возрасте до 14 лет, а также духовики до 15 лет.

Они будут бороться в номинациях "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты" за "Золотого", "Серебряного" и "Бронзового" Щелкунчиков, фигурки которых созданы художником Михаилом Шемякиным. По результатам смс-голосования будет присужден приз зрительских симпатий.

Оценивать молодых музыкантов будут пианисты Елена Башкирова, Анна Цыбулева и Александр Яковлев, скрипач Захар Брон, венгерский виолончелист Иштван Вардаи, виолончелист и дирижер Давид Герингас из Литвы, сербский перкуссионист и композитор Небойша Живкович, саксофонист Айрапет Аракелян из Армении, немецкий перкуссионист и композитор Йоханнес Фишер, кларнетист и дирижер Иван Столбов.

Трансляцию II и III туров, а также торжественного закрытия конкурса 9 декабря будет вести телеканал "Россия К" - организатор конкурса. Агентство ТАСС выступает информационным партнером конкурса.