Победители премии "Звезда театрала": что посмотреть?

"Звезда театрала" — единственная премия в нашей стране, где лауреатов выбирают не профессиональные критики, а зрители, голосуя за них в интернете. В этом году статуэтки вручили в 17 номинациях. Рассказываем о лауреатах главных номинаций. Кирилл Серебренников — "Барокко", "Гоголь-центр" Лучший режиссер

Описание Кирилл Серебренников © Станислав Красильников/ТАСС

Одна из главных премьер прошлого сезона соревновалась с работами Романа Виктюка и Андрея Кончаловского. Этот спектакль об эпохе барокко, ее символах, эстетике, проблемах и философии. Одна из центральных мыслей постановки — красота, достигнув совершенства, обречена на гибель, причем такую же прекрасную. Вот почему на сцене много всепоглощающего, разрушающего огня, который несет за собой смерть: фейерверки, охваченный пламенем рояль, электричество, молнии. И чем больше ты всматриваешься в этот огонь, тем больше ты начинаешь понимать, что что-то тут не так. Если "Барокко" вы уже видели, то можно посетить новую постановку Серебренникова — "Палачи", где режиссер рассуждает об адаптации: может ли человек, всю жизнь убивающий других людей, теперь вести мирный образ жизни? "Макбет", Театр на Малой Бронной Лучший спектакль. Большая форма

Описание Сцена из спектакля "Макбет" © Владимир Кудрявцев/пресс-служба театра на Малой Бронной

Ставить Шекспира, как, впрочем, и Чехова, или, скажем, Пушкина, или любого другого классического автора, которого публика знает от и до, — задача непростая. Прочтений много, у каждого зрителя уже есть свои ожидания. Режиссер Антон Яковлев решил отказаться от всего лишнего. Он помещает трагические события из жизни генерала, а потом и короля Шотландии в аскетичную черную коробку с тусклым холодным светом. На сцене — минимум предметов, минимум событий. Именно так проблемы и идеи, на которые автор хотел обратить внимание, выходят на первый план, становясь главными героями спектакля. "Человек из Подольска Сережа очень тупой", театр "Практика" Лучший спектакль. Малая форма

Описание Сцена из спектакля "Человек из Подольска Сережа очень тупой" © Пресс-служба театра "Практика"

Это — постановка Марины Брусникиной по двум пьесам Дмитрия Данилова, и, поскольку пьес две, она не смешивает их между собой, а создает двухсерийный спектакль. Чтобы создать эффект мягкой отсылки от одной истории к другой, она выводит зрителей в антракте на улицу, где актеры проводят с ними небольшой интерактив по мотивам сюжетов. События одной из историй происходят в отделении полиции, куда сотрудники правоохранительных органов приводят юношу. С ним проводят допрос с пристрастием, только вопросы довольно странные — например, сколько людей живет в Подольске. Выясняется, что виновен он лишь в том, что живет своей обычной жизнью, не замечая вокруг себя ни других, ни Подольска. Главный герой второй истории — Сережа — тоже сталкивается с абсурдом. В его квартиру приходят три курьера, которые должны вручить ему посылку. Доставщики не говорят Сереже, ни что внутри, ни кто это послал, а отдать коробку соглашаются, только если узнают героя поближе: кто он, кем он работает, и все в таком духе. Не пугайтесь, если к концу вы схватитесь за голову и будете долго пытаться понять, кто тут самый тупой — Сережа или нет? "Черная курица", Российский академический молодежный театр Лучший спектакль для детей и юношества

Описание Сцена из спектакля "Черная курица" © Пресс-служба РАМТ

"Черную курицу" написал Антоний Погорельский для своего племянника — будущего писателя Алексея Константиновича Толстого. Главного героя сказки тоже зовут Алеша, и он примерный гимназист, старательный и умный мальчик. У него свое любимое место для игр — курятник, где он предается незамысловатым детским утехам. Его любимая черная курица в фантазиях превращается в важного министра. И вот однажды, когда все его друзья разъехались на каникулы, Алеша отправляется проведать министра, а тот увлекает мальчика в путешествие по волшебной стране. "Джейн Эйр", Оренбургский театр музкомедии Лучший музыкальный спектакль