Победители премии "Звезда театрала": что посмотреть?

"Звезда театрала" — единственная премия в нашей стране, где лауреатов выбирают не профессиональные критики, а зрители, голосуя за них в интернете. В этом году статуэтки вручили в 17 номинациях. Рассказываем о лауреатах главных номинаций.
Кирилл Серебренников — "Барокко", "Гоголь-центр"
Лучший режиссер
Одна из главных премьер прошлого сезона соревновалась с работами Романа Виктюка и Андрея Кончаловского. Этот спектакль об эпохе барокко, ее символах, эстетике, проблемах и философии. Одна из центральных мыслей постановки — красота, достигнув совершенства, обречена на гибель, причем такую же прекрасную. Вот почему на сцене много всепоглощающего, разрушающего огня, который несет за собой смерть: фейерверки, охваченный пламенем рояль, электричество, молнии. И чем больше ты всматриваешься в этот огонь, тем больше ты начинаешь понимать, что что-то тут не так.
Если "Барокко" вы уже видели, то можно посетить новую постановку Серебренникова — "Палачи", где режиссер рассуждает об адаптации: может ли человек, всю жизнь убивающий других людей, теперь вести мирный образ жизни?
"Макбет", Театр на Малой Бронной
Лучший спектакль. Большая форма
Ставить Шекспира, как, впрочем, и Чехова, или, скажем, Пушкина, или любого другого классического автора, которого публика знает от и до, — задача непростая. Прочтений много, у каждого зрителя уже есть свои ожидания. Режиссер Антон Яковлев решил отказаться от всего лишнего. Он помещает трагические события из жизни генерала, а потом и короля Шотландии в аскетичную черную коробку с тусклым холодным светом. На сцене — минимум предметов, минимум событий. Именно так проблемы и идеи, на которые автор хотел обратить внимание, выходят на первый план, становясь главными героями спектакля.
"Человек из Подольска Сережа очень тупой", театр "Практика"
Лучший спектакль. Малая форма
Это — постановка Марины Брусникиной по двум пьесам Дмитрия Данилова, и, поскольку пьес две, она не смешивает их между собой, а создает двухсерийный спектакль. Чтобы создать эффект мягкой отсылки от одной истории к другой, она выводит зрителей в антракте на улицу, где актеры проводят с ними небольшой интерактив по мотивам сюжетов.
События одной из историй происходят в отделении полиции, куда сотрудники правоохранительных органов приводят юношу. С ним проводят допрос с пристрастием, только вопросы довольно странные — например, сколько людей живет в Подольске. Выясняется, что виновен он лишь в том, что живет своей обычной жизнью, не замечая вокруг себя ни других, ни Подольска.
Главный герой второй истории — Сережа — тоже сталкивается с абсурдом. В его квартиру приходят три курьера, которые должны вручить ему посылку. Доставщики не говорят Сереже, ни что внутри, ни кто это послал, а отдать коробку соглашаются, только если узнают героя поближе: кто он, кем он работает, и все в таком духе. Не пугайтесь, если к концу вы схватитесь за голову и будете долго пытаться понять, кто тут самый тупой — Сережа или нет?
"Черная курица", Российский академический молодежный театр
Лучший спектакль для детей и юношества
"Черную курицу" написал Антоний Погорельский для своего племянника — будущего писателя Алексея Константиновича Толстого. Главного героя сказки тоже зовут Алеша, и он примерный гимназист, старательный и умный мальчик. У него свое любимое место для игр — курятник, где он предается незамысловатым детским утехам. Его любимая черная курица в фантазиях превращается в важного министра. И вот однажды, когда все его друзья разъехались на каникулы, Алеша отправляется проведать министра, а тот увлекает мальчика в путешествие по волшебной стране.
"Джейн Эйр", Оренбургский театр музкомедии
Лучший музыкальный спектакль
Инсценировку романа Шарлотты Бронте не так часто встретишь на отечественной сцене. Этот мюзикл создан композитором Кимом Брейтбургом в 2014 году специально для Московского театра оперетты, и это первое музыкальное воплощение романа в Европе. Спустя четыре года его подхватил Оренбургский театр музкомедии, куда в полном составе отправилась постановочная группа вместе с режиссером, музыкальным руководителем, художниками и другими созадтелями.
История жизни бедной Джейн Эйр, которая рано потеряла своих близких и вынуждена была жить с пренеприятнейшими родственниками, как ничто другое подходит для воссоздания на музыкальной сцене. Этот сюжет о вечно неунывающий Джейн, которая с каждым годом, с каждой пережитой трудностью становилась только сильнее, так и просится быть "положенным" на музыку. Именно поэтому "Джейн Эйр" можно поставить в один ряд с другими опереточными шедеврами, например, такими, как "Летучая мышь" или "Моя прекрасная леди".
Самое главное, что надо увидеть в этом спектакле, — это готическая викторианская Англия, которая буквально возрождается на сцене. Создатели постановки сделали все, чтобы в каждом сантиметре декораций и костюмов чувствовалась эстетика эпохи. Так, история любви Джейн и знатного дворянина Эдварда Рочестера окутывается таинством и загадками.
Кадрия Садыкова