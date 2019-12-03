Мультимедийная выставка к 30-летию возрождения Валаама откроется в Москве в декабре

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Галерея классической фотографии откроет 17 декабря в Москве мультимедийную выставку, посвященную 30-летию возрождения Валаамского монастыря. Об этом во вторник сообщает пресс-служба галереи.

"Вся экспозиция построена таким образом, чтобы погрузить зрителя в природный, архитектурный, исторический и духовный мир Валаама. Вернисаж состоится 17 декабря в 19.00. В этот день вход на выставку будет свободным", - говорится в сообщении пресс-службы.

На выставке будут представлены панорамы в виртуальной реальности, трехмерные реконструкции фотографий старого Валаама, а также подлинные отпечатки и артефакты XIX и XX веков из частных собраний, портретная галерея монастырской братии, созданная современными авторами.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются иноки из Византии, преподобные Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. Точная дата его основания неизвестна, однако считается, что монастырь уже существовал в Х веке. Своего расцвета Валаамская обитель достигла в конце XIX века, когда монастырь был одним из крупнейших в России.

После провозглашения независимости Финляндии в декабре 1917 года монастырь оказался на ее территории и перешел под юрисдикцию Финляндской православной церкви, служба в нем была переведена на финский язык. Во время Советско-финской войны постройки монастыря подверглись бомбардировкам советской авиации. В 1989 году часть бывших монастырских построек была возвращена Русской православной церкви, тогда же в монастырь прибыли первые монахи и послушники. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, т. е. непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.