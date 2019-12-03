Борис Эйфман рассчитывает, что Дворец танца его имени достроят в Петербурге к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист России художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман рассчитывает, что Дворец танца на набережной Малой Невы в Санкт-Петербурге достроят к 2022 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник.

"Театр начал строиться активно. Постоянные смены проектов, конечно, оттягивали этот процесс. Началось активное строительство, закончился уже так называемый "нулевой" цикл. <…> Обещают в конце 2021 года построить. Если достроят к 2022 году, я буду просто счастлив", - сказал балетмейстер.

Театр Бориса Эйфмана работает в Петербурге более 40 лет. Однако все это время творческий коллектив не имел собственной сцены. По замыслу Эйфмана, Дворец танца будет не просто театром балета, но международным центром развития танцевального искусства, будет собирать труппы, работающие в разных направлениях.

Дворец танца Бориса Эйфмана станет частью новой культурной зоны в Петербурге - арт-парка, который будет создан на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала. Концепция арт-парка была предложена главой города Александром Бегловым в апреле и получила одобрение президента России Владимира Путина. В июле городские власти запустили онлайн-платформу для открытого обсуждения и голосования за название и инфраструктуру будущего арт-парка. В сентябре подвели его итоги - победителем, по результатам интернет-голосования, стало название "Тучков буян".

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.