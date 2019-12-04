Как бы выглядел гений и миллиардер Тони Старк без железного костюма? Наверняка как Jay Z

30 лет назад, на заре своей карьеры, Jay Z даже и подумать не мог о том, что будет одним из самых влиятельных музыкантов XXI века: "У меня не было ни целей, ни стремлений, ни каких-то планов". Сейчас он — первый хип-хоп исполнитель, который заработал миллиард, причем (только не падайте) не столько на музыке, сколько на собственной империи, которая захватила весь мир. Сегодня ему 50 лет

Редакция не поддерживает употребление табака и алкоголя Шон Картер (настоящее имя Jay Z) вырос в Бруклине, в жилом комплексе "Марси" (их еще называют Marcy Houses), который широко известен высоким уровнем преступности. Да, это именно то самое гетто из фильмов вроде "Восьмой мили", "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале" или "Голоса улиц". Чтобы понять местные нравы, представьте, что Шон подстрелил в плечо своего брата за то, что тот "спер" его украшения. А еще он торговал наркотиками, что, впрочем, в данных реалиях не должно никого удивлять. Разборки на улицах могли начаться просто со слов: "Что ты пялишься?" И, уже будучи взрослым артистом, Шон говорил: "Most bullies bully" — предлагая просто пожалеть их.

' YouTube / Jay-Z'

С 11 лет Шона и его троих братьев и сестер растила только мама, Глория. Она рассказывает, что сразу распознала будущего музыканта в своем сыне. Мало того что она видела его выступления и чувствовала, что маленькому Шону это нравится, так еще и вся семья регулярно просыпалась от ночных барабанных дробей по кухонному столу. Тогда она не выдержала и купила ему бумбокс на день рождения. С этого момента он начал заниматься фристайлом, писать стихи и, наверное, впервые задумался о карьере. Кстати, сама Глория признается, что ей нравятся все песни сына. Но женщина всегда негодует по поводу нецензурной лексики в текстах, на что артист только смеется: "Но ведь это реальность, это общество, в котором мы живем". Записываться он начал в конце 80-х — начале 90-х. Пока это были коллаборации с другими музыкантами, например треки Jaz-O The Originators Hawaiian Sophie. Он участвовал в рэп-батлах, но заговорили о нем после выхода трека Big Daddy Kane Show and Prove, где Шону достался небольшой парт.

Потом он успел посотрудничать с легендарным (впоследствии) DMX, Ja Rule и другими исполнителями, издать несколько синглов, выпустить видео, но самое интересное началось в 1995 году. Jay Z не был подписан ни на какой лейбл, не был связан договорами с продюсерами. Он считал, что звукозаписывающие компании эксплуатируют артистов: в итоге даже самые творческие исполнители могут стать коммерческим проектом. Для него же было важно оставаться самим собой. Поэтому он предпочитал продавать свои диски из окна собственной машины, а не включаться в эту капиталистическую гонку. Поэтому вместе с рэперами Дэймоном Дэшем (Dame) и Каримом Берком (Biggs) он создает свой собственный лейбл Rock-A-Fella Records. Потом он разрастется и станет группой компаний, где будет звукозаписывающая студия, кинопроизводство, производство и продажа одежды и еще много других подразделений. Там же он записал свой второй альбом In My Lifetime, Vol. 1, который спродюсировал Шон Комбс (Puff Daddy), и это стало первым большим откровением для Jay Z. Там он рассказал и о своем сложном детстве, и о проблемном районе, о быте и правилах гетто.

Описание Jay Z и Шон Комбс (Puff Daddy), 2000 год © Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

Эти истории он рассказал так, что альбом дебютировал на третьей строчке американского чарта Billboard (в отличие от предыдущей пластинки, которая добралась лишь на 23-ю позицию), а потом стал платиновым. С этого момента все альбомы Jay Z находятся на топовых строчках чартов, за все время своей карьеры артист был удостоен 22 премий Grammy. И так начался путь, который сделал из него настоящую акулу бизнеса. Тем временем ни одна из его пластинок не обходится без совместных треков, причем не всегда с рэперами. К примеру, он сделал несколько совместных работ с группой Linkin Park. Условно, конечно. Он соединил одну свою песню и одну — коллектива. Так родился, например, Numb/Encore — самый популярный из этих миксов. Кстати, Jay Z еще продюсировал работы Майка Шиноды, одного из участников Linkin Park, когда тот решил заняться своим сольным проектом Fort Minor.

' YouTube / Linkin Park'

Одна такая коллаборация даже довела его до женитьбы — в браке с американской певицей Бейонсе Jay Z состоит с 2003 года, когда они записали совместный трек Crazy in Love (вот уж точно — безумно влюблен).

' YouTube / Beyoncé'

И вот, значит, примерно в это же время Jay Z становится еще и бизнесменом. Всерьез начинает развивать свой бренд Rockwear — линию городской одежды. В марте 2007 года он продал права на него за $204 млн, сохранив долю в компании и контролируя некоторые процессы: маркетинг, разработку продуктов и их лицензирование. В 2003 году он становится владельцем спортивного бара 40/40 — одного из самых популярных местечек в аэропортах Америки. Дальше он инвестирует в компании, например в косметические, а потом продает свою долю за бешеные деньги.

Описание Jay Z and Beyonce, 2003 год © Frank Micelotta/Getty Images

Одно из самых крупных вложений артиста — стриминговый сервис Tidal. Основная идея его, в отличие от Apple Music или Spotify, это трепетное отношение к своим артистам. Они выплачивают более высокие суммы роялти, чем это могут себе позволить конкуренты, а также предлагают более низкую цену за формат lossless (то есть музыка не теряет в качестве из-за алгоритмов сжатия). Jay Z даже удалил свои альбомы из Spotify, так как не особо приветствует бесплатные подписки и все такое. Так и получается, что успешный лейбл, линия одежды, стриминговый сервис сделали Jay Z первым рэпером, заработавшим миллиард. Не последнее место в его империи занимает и алкоголь — ему принадлежат доля в коньячном бренде D’Usseeé, а самым дорогим его активом является шампанское Armand de Brignac. И еще надо не забывать об Uber, где доля рэпера оценивается в $70 млн. Плюс ко всему, конечно, состояние это не только активы, но и коллекция произведений искусства, которую он собирает на протяжении десяти лет, и в 2013 году она оценивалась в среднем в $43,3 млн, а также недвижимость: после рождения близняшек Шон купил поместье за $26 млн в Ист-Хэмптоне в штате Нью-Йорк и усадьбу в калифорнийском Бель-Эйр за $88 млн. У рэпера есть пентхаус в районе Трайбека в Нью-Йорке, который он купил (на сдачу с акций, наверное) за какие-то $6,85 млн.