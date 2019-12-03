Эрмитаж подарит премьер-министру Монголии копию "Чингисова камня"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эрмитаж подарит премьер-министру Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху, который приедет в Санкт-Петербург, копию письменного памятника монгольского языка "Чингисов камень". Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"На Дни Эрмитажа (7-9 декабря) к нам друзья со всего мира съезжаются. Мы подводим итоги года, вручаем гранты фонда Потанина, вручаем бриллиантовые знаки наши трем ветеранам. В этом году у нас еще будет дополнительное событие - визит премьер-министра Монголии, которому мы подарим копию "Чингисова камня", - рассказал Пиотровский.

"Чингисов камень" - самый ранний из хорошо датируемых письменных памятников монгольского языка. Считается, что он был воздвигнут примерно в 1224 или 1225 году. О содержании надписи на камне до сих пор ведутся споры, поскольку некоторые слова читаются неоднозначно. Согласно мнению большинства современных ученых, надпись на этом камне рассказывает, как во время пира по поводу победы Чингис-хана над сартулами племянник Чингиса Есунке отличился в стрельбе из лука, пустив стрелу на расстояние в 335 саженей.