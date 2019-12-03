Леонид Каневский и Басиния Шульман представят спектакль "Следствие одной пластинки"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Актер Леонид Каневский и пианистка Басиния Шульман в среду представят на сцене театра "Новая опера" литературно-музыкальный спектакль "Следствие одной пластинки", сообщила пресс-служба организатора вечера.

"Программа приурочена к 120-летию со дня рождения легендарной советской пианистки Марии Юдиной и строится вокруг удивительного эпизода ее отношений со Сталиным, - он становится призмой, позволяющей взглянуть на важные события нашей истории и культуры", - отметили организаторы, подчеркнув, что рассказ основан на реальных событиях. В основу спектакля лег эпизод срочной ночной записи концерта Вольфганга Амадея Моцарта в 1940-е годы.

"Однажды в Радиокомитете раздался телефонный звонок, на другом конце провода был Иосиф Сталин. Он поинтересовался, кто исполнял по радио Концерт Моцарта, и попросил выслать ему пластинку. Но пластинки не было, - рассказали в "Новой опере". - Ее спешно записали за ночь специально для "главного слушателя", сменив при этом двух дирижеров, от страха потерявших способность управлять оркестром. Говорят, именно эта пластинка была на патефоне в день, когда обнаружили бездыханное тело вождя".

Тот самый концерт под номером 23 исполнит автор и художественный руководитель вечера Басиния Шульман. Леонид Каневский поможет зрителям погрузиться в атмосферу непростого времени, когда "порой лишь музыка и бесстрашие выдающихся людей помогали выжить и обрести нравственные ориентиры".

В программу вечера также войдут вокальный цикл "Сатиры" Дмитрия Шостаковича на стихи Саши Черного и фрагменты театральных произведений Сергея Прокофьева. На сцену выйдут солистка "Новой оперы" Анастасия Бибичева и солист Большого театра России Максим Пастер. За дирижерским пультом Симфонического оркестра театра "Новая опера" - Юрий Медяник.

Мария Юдина (1899-1970) получила известность благодаря виртуозному исполнению сочинений Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта. Она первой в СССР исполнила ряд сочинений Альбана Берга, Пауля Хиндемита, Белы Бартока, Оливье Мессиана и др.