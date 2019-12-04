В театре Рабата прошел вечер, посвященный завершению года празднования 220-летия Пушкина

РАБАТ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Вечер, посвященный завершению года празднования 220-летия со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, состоялся в национальном театре имени Мухаммеда V марокканской столицы во вторник. Организатором мероприятия выступил Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Рабате при активном содействии Ассоциации развития дружбы Марокко и России, а также Ассоциации марокканских поэтов и писателей "Орхидея".

Перед гостями вечера, среди которых были многочисленные представители общественности, культурных кругов и творческой интеллигенции Марокко, российские соотечественники, зарубежные дипломаты, журналисты печатных изданий и телевидения, выступил известный в королевстве русист, переводчик, большой знаток творчества А.С. Пушкина Абдеррахим Латауи. Он рассказал о своей давней любви к русской поэзии, плодотворных усилиях в пушкинистике, после чего прочитал известное стихотворение "Памятник" на арабском языке, заслужив аплодисменты.

Вслед за ним стихи А.С. Пушкина на русском, французском, английском, испанском, арабском и берберском языках прочитали приглашенные гости вечера из разных стран, которые получили памятные грамоты из рук российских дипломатов и председателя Ассоциации развития дружбы Марокко и России Самира Машрафи.

"Сегодняшний вечер в национальном театре имени Мухаммеда V - это заключительное в Марокко событие в рамках года празднования 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор РЦНК Василий Чечин. - За этот год мы с нашими друзьями и партнерами из марокканских университетов и различных организаций провели серию мероприятий в Рабате и Мохаммедии, посвященных творчеству А.С. Пушкина. И надо признать, что оно нашло искренний отклик, в том числе, в сердцах марокканских поэтов и писателей".

"Кроме того, марокканские художники провели конкурс на написание лучшего портрета Пушкина. Победителем стал художник Наит Адди Латиф, который создал копию картины "Портрет А.С. Пушкина" Ореста Кипренского. Она передана в дар Государственному институту русского языка имени А.С. Пушкина в Москве", - сказал собеседник агентства.