Сериалы" "Екатерина Великая" и "Чернобыль" могут претендовать на "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Британский сериал "Екатерина Великая" (Catherine the Great, 2019) режиссера Филипа Мартина и американский сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) режиссера Йохана Ренка могут претендовать на американскую премию в области кинематографии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мини-серия или телефильм". Такое мнение высказали во вторник на сайте журнала Variety американские эксперты в области кинематографии Майкл Шнайдер и Даниэлла Тарчиано.

Тарчиано считает, что сериал о приходе к власти Екатерины Великой, где снялись Хелен Миррен и Джейсон Кларк - "это не просто талантливая работа, это еще и великолепные костюмы, это съемки, это целый мир, повествующий о России той эпохи". В свою очередь Шнайдер назвал "феноменальным" сериал "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в котором главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Среди других возможных претендентов на награду эксперты назвали работу американского режиссера Винса Гиллигана "El Camino: во все тяжкие" (El Camino: A Breaking Bad Movie, 2019) и сериал "Когда они нас увидят" (When They See Us, 2019) режиссера Авы ДюВерней.

Премия "Золотой глобус" была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

Претенденты на премию будут названы 9 декабря, а церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год состоится 5 января 2020 года в отеле "Беверли-Хилтон" (штат Калифорния) в 77-й раз. Уже известно, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за достижения в области кинематографа будет удостоен актер, режиссер, продюсер, обладатель восьми "Золотых глобусов" Том Хэнкс. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена актрисе и телеведущей Эллен Дедженерес.