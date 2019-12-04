Путин поздравил театроведа Алексея Бартошевича с 80-летием

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил театроведа и критика, заслуженного деятеля науки РФ Алексея Бартошевича с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы достойно продолжили подвижнические традиции знаменитой семьи, посвятили свою жизнь значимой педагогической, литературоведческой, просветительской деятельности, изучению истории и теории театрального искусства. Столь плодотворная многогранная работа, искренняя забота о сохранении отечественного и мирового культурного, духовного наследия заслуживают самого глубокого уважения", - говорится в поздравлении.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. Он является автором работ "Шекспир на английской сцене, конец XIX - первая половина XX вв.: Жизнь традиций и борьба идей", "Искусство кино", "Фестиваль Театра наций" и других.