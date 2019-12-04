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Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготной аренде для книжных магазинов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект особенно актуален для небольших городов, где у книжных магазинов нет ресурсов, чтобы арендовать отдельное помещение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий организациям культуры предоставлять в аренду по льготной ставке часть своей площади для размещения книжных магазинов.

"Разрешить организациям культуры (за исключением организаций культуры, являющихся казенными учреждениями) заключать договоры аренды с установлением льготной ставки в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, для осуществления арендатором розничной торговли книгами, газетами и журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию чтения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал ранее глава Минкультуры Владимир Мединский, какая именно будет льгота, решат местные или федеральные власти. Министр считает, что в случае если речь пойдет о федеральном имуществе, стоимость аренды должна начинаться с рубля: на аукционе "от рубля в зависимости от того, насколько предприниматель, занимающийся книготорговлей, просветительской деятельностью, аренду потянет".

Как отмечается в сопроводительных материалах, приказом Минкультуры России будут утверждены требования к ассортименту книг, газет, журналов и литературно-просветительским мероприятиям, проводимым в книжных магазинах. "Упор будет сделан на книги о культуре, искусстве, истории, книги образовательного характера", - указано в пояснительной записке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что реализация законопроекта особенно актуальна для небольших городов, где у книжных магазинов нет ресурсов, чтобы арендовать отдельное помещение. "Или там, где, например, музей или кинотеатр становится единственным центром досуга", - сказал он журналистам во вторник.

"Законопроект направлен на развитие чтения книг в нашей стране, от его правильной реализации многое зависит. Книжные магазины смогут сократить расходы и расширить целевую аудиторию. Музеи, театры, концертные залы посещают люди, заинтересованные в покупке интересных книг, а также в широком выборе изданий", - добавил спикер.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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