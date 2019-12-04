В Ростове-на-Дону состоялось закрытие Года театра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия Года театра состоялась в среду в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького.

"В целом по Ростовской области прошло более 200 знаковых мероприятий, создано 70 постановок, показано более 2 тыс. спектаклей. Нашим труппам на гастролях рукоплескали зрители из России, стран Европы, Азии, Латинской Америки. И вы наверняка знаете, что мы богаты талантами, и что ценна наша Донская земля", - заявил со сцены губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в рамках Года театра в Ростовской области провели девять масштабных театральных фестивалей, в том числе VI всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия" с участием коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска и других городов России. Впервые прошел первый онлайн-фестиваль спектаклей для детей на федеральном интернет-портале "Культура". На XVIII молодежных Дельфийских играх, которые прошли на Дону, сборная команда Ростовской области впервые за 20-летнюю историю игр заняла первое место. В мероприятия, посвященные Году театра, были вовлечены все учреждения региона.

Голубев добавил, что в рамках Года театра из бюджета области было выделено более 680 млн рублей на укрепление материально-технической базы театров. Эти средства направили на ремонт театров, установку системы вентиляцию, покупку кресел, замену во всех Донских театрах современного звукового технического и светового оборудования. "Нам удалось, мы поддержали все инициативы театров", - отметил он, добавив, что на организацию театральной деятельности в этом году направлено из областного и федерального бюджетов около 1,1 млрд рублей.

Программа церемонии включала награждение творческих работников и деятелей театров, праздничное выступление государственных и муниципальных театров Ростовской области.

"В нашей области по решению губернатора 2019 год стал еще и Годом народного творчества. Исходя из этого у нас общероссийский Год театра получился еще более масштабный, продемонстрировал еще больший творческий потенциал. Такое сочетание привлекло всеобщее внимание к важности сохранения и развития нашего культурного наследия", - сказал со сцены первый заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Андрей Харченко.

Год театра

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых стали VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.