{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Год театра в России

В Ростове-на-Дону состоялось закрытие Года театра

В рамках года театра в регионе прошли девять крупных театральных фестивалей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия Года театра состоялась в среду в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького.

"В целом по Ростовской области прошло более 200 знаковых мероприятий, создано 70 постановок, показано более 2 тыс. спектаклей. Нашим труппам на гастролях рукоплескали зрители из России, стран Европы, Азии, Латинской Америки. И вы наверняка знаете, что мы богаты талантами, и что ценна наша Донская земля", - заявил со сцены губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в рамках Года театра в Ростовской области провели девять масштабных театральных фестивалей, в том числе VI всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия" с участием коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска и других городов России. Впервые прошел первый онлайн-фестиваль спектаклей для детей на федеральном интернет-портале "Культура". На XVIII молодежных Дельфийских играх, которые прошли на Дону, сборная команда Ростовской области впервые за 20-летнюю историю игр заняла первое место. В мероприятия, посвященные Году театра, были вовлечены все учреждения региона.

Голубев добавил, что в рамках Года театра из бюджета области было выделено более 680 млн рублей на укрепление материально-технической базы театров. Эти средства направили на ремонт театров, установку системы вентиляцию, покупку кресел, замену во всех Донских театрах современного звукового технического и светового оборудования. "Нам удалось, мы поддержали все инициативы театров", - отметил он, добавив, что на организацию театральной деятельности в этом году направлено из областного и федерального бюджетов около 1,1 млрд рублей.

Программа церемонии включала награждение творческих работников и деятелей театров, праздничное выступление государственных и муниципальных театров Ростовской области.

"В нашей области по решению губернатора 2019 год стал еще и Годом народного творчества. Исходя из этого у нас общероссийский Год театра получился еще более масштабный, продемонстрировал еще больший творческий потенциал. Такое сочетание привлекло всеобщее внимание к важности сохранения и развития нашего культурного наследия", - сказал со сцены первый заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Андрей Харченко.

Год театра

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых стали VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

Теги
РоссияРостовская областьГод театра в России
Реклама на ТАСС
В Уфе к 100-летию Башкирского театра драмы презентовали книгу об учреждении на двух языках
Издание вышло тиражом 2 тыс. экземпляров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС