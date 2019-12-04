В Уфе к 100-летию Башкирского театра драмы презентовали книгу об учреждении на двух языках

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Книгу на башкирском и русском языках о Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури презентовали в Уфе на вечере, посвященном 100-летнему юбилею учреждения культуры. Издание выпущено тиражом 2 тыс. экземпляров и охватывает основные вехи истории театра и действующих лиц, сообщила ТАСС в среду один из авторов Айсылу Сагитова.

"Книга вышла на русском и башкирском языках тиражом 2 тыс. в честь 100-летия театра. В ней описана история башкирского театра от истоков до наших дней, показаны значимы события, этапные спектакли и большая часть посвящена отдельным личностям - актерам, режиссерам", - рассказала Сагитова.

Юбилейное мероприятие прошло на сцене Башкирского театра оперы и балета из-за ремонта в здании Башдрамтеатра, что стало символичным, потому что после переезда из Стерлитамака в Уфу в 1922 году театр обосновался именно в этом здании. Гостей вечера ожидало представление артистов, которые в образе дворников, солдат и просто жителей XIX века встречали их на улице и в фойе. "Мы попытались воссоздать атмосферу XIX века, поставили на улице "полуторку", то есть время, когда зарождался театр, был подписан указ о присвоении статуса государственного башкирскому театру. Годы были разные, и трудные, репрессии, война, но ни один день театр не закрывался, он работал на телегах, давал спектакли на фронте. Это очень большой праздник для нас", - поделился с журналистами народный артист Башкирии Алмас Амиров.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил вклад театра в сохранение национальной культуры и языка, пожелал коллективу творческих успехов и вручил государственные награды артистам и сотрудникам учреждения. Так, ведущий мастер сцены, народный артист Башкирии и России Хурматулла Утяшев получил орден Салавата Юлаева. Орденами дружбы народов награждены ведущий мастер сцены, народная артистка Башкирии и России Ильсияр Газетдинова, народные артисты Башкирии Ильдар Гумеров и Ильдар Саитов. Также несколько артистов и сотрудников театра получили благодарственные письма и почетные грамоты.

Башкирский театр драмы основан в 1919 году в Стерлитамаке, звание академический учреждение получило спустя 15 лет. Театр является хранителем башкирского языка и культуры, он постоянный участник театральных фестивалей различного уровня. Две пьесы театра отмечены премией "Золотая маска".