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Международный фестиваль хоров соединит в 2020 году Савонлинну, Выборг и Петербург

Проект планируется провести в целях поддержки выдвижения Савонлинны на получение статуса культурной столицы Европы в 2026 году

САВОНЛИННА /Финляндия/, 4 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль хоров планируется провести в 2020 году в трех городах России и Финляндии: Санкт-Петербурге, Выборге и Савонлинне. Как сообщил в среду петербургским журналистам в Финляндии мэр Савонлинны Янне Лайне, проект готовится в рамках выдвижения Савонлинны на получение статуса культурной столицы Европы в 2026 году.

"Мы уже давно сотрудничаем в сфере культуры с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, хорошие отношения установлены с Москвой. Недавно мы провели переговоры с председателями комитетов по культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области и попросили поддержать наш проект по выдвижению Савонлинны в качестве культурной столицы Европы 2026 года", - сказал он.

Как рассказали ТАСС представители мэрии, речь идет о хоровом фестивале, который объединит любительские и профессиональные коллективы из России и Финляндии.

Руководитель проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алена Цимбалова сообщила, что фестиваль планируется провести в марте-июле 2020 года.

"В заявке на статус культурной столицы Европы основной упор мы хотим сделать на связях с Россией. Мы планируем провести международный фестиваль хоров. Любительские хоры и профессиональные исполнители из Финляндии и России исполнят вокальные хоровые произведения Средневековья. Место проведения - крепость Савонлинна в Финляндии, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге и Выборгский замок в Ленинградской области", - сообщила она. Художественным руководителем проекта выступит российский писатель, музыкант, дирижер Борис Тараканов.

Европейские культурные столицы

Статуса культурной столицы ежегодно удостаиваются два европейских города: один - от старой Европы, второй - от стран-новичков ЕС. Первой культурной столицей в 1985 году стали Афины.

Задача проекта "культурной столицы Европы" - способствовать осознанию европейцами общего культурного наследия. Этот статус предоставляет европейским городам возможность реализовать конкретные проекты, наладить международное сотрудничество и обмены в области культуры и искусства.

Финский город Савонлинна, в котором расположена крепость XV века, является местом проведения ежегодного оперного фестиваля. Савонлиннский фестиваль проходит с 1912 года. За время существования смотра его участниками были лондонская Королевская опера Ковент-Гарден, Государственный академический Большой театр России, Мариинский театр, Михайловский театр, дрезденская Земпер-опера, венская Фольксопер и туринский театр Реджо, театр Комунале (Болонья) и Театро Массимо (Палермо), Уэльская национальная опера, Венгерская государственная опера и другие ведущие труппы мира.

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ФинляндияРоссияСанкт-Петербург
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