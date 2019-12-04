{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьерный показ фильма об особенных детях с Венсаном Касселем состоялся в Москве

Картину показали в кинотеатре "Октябрь"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьера фильма "Особенные" с Венсаном Касселем и Редой Катебом в главных ролях состоялась в московском кинотеатре "Октябрь" в среду. Картина является работой режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша.

На показе присутствовали исполнители главных ролей и режиссеры фильма. "Это тот уникальный случай, когда кино может что-то изменить в реальной жизни", - сказал Кассель.

Катеб рассказал, что посещал ассоциации, занимающиеся проблемными детьми, и это повлияло на его решение об участии в картине. "То, что мне предстояло сыграть, - вне нормы, вне слов, это находится на грани душевного контакта", - поделился актер.

Как отметил Толедано, история в фильме драматическая, очень тонкая, но с элементами юмора. "В наше время, когда много разных коммуникаций, мы заметили, что есть другие средства общения людей друг с другом, и почему-то именно в настоящее время мы захотели напомнить об этом и поговорить об этом, - сказал режиссер. - Я вышел другим из этого фильма".

Фильм рассказывает о двух мужчинах Бруно (Венсан Кассель) и Малике (Реда Катеб), которые на протяжении 20 лет оказывают помощь детям с тяжелыми формами аутизма. Герои являются руководителями благотворительных организаций, сотрудничающих друг с другом. Для того чтобы оказывать помощь большему количеству детей, мужчины формируют команды молодых людей из неблагополучных районов, занимающиеся теми случаями, от которых отказались все остальные. В фильме были сняты дети, действительно страдающие аутизмом.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Запрещенные к прокату части фильма "Дау" могут показать в интернете
Ранее их запретили из-за материалов, пропагандирующих порнографию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС