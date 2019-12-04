Премьерный показ фильма об особенных детях с Венсаном Касселем состоялся в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьера фильма "Особенные" с Венсаном Касселем и Редой Катебом в главных ролях состоялась в московском кинотеатре "Октябрь" в среду. Картина является работой режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша.

На показе присутствовали исполнители главных ролей и режиссеры фильма. "Это тот уникальный случай, когда кино может что-то изменить в реальной жизни", - сказал Кассель.

Катеб рассказал, что посещал ассоциации, занимающиеся проблемными детьми, и это повлияло на его решение об участии в картине. "То, что мне предстояло сыграть, - вне нормы, вне слов, это находится на грани душевного контакта", - поделился актер.

Как отметил Толедано, история в фильме драматическая, очень тонкая, но с элементами юмора. "В наше время, когда много разных коммуникаций, мы заметили, что есть другие средства общения людей друг с другом, и почему-то именно в настоящее время мы захотели напомнить об этом и поговорить об этом, - сказал режиссер. - Я вышел другим из этого фильма".

Фильм рассказывает о двух мужчинах Бруно (Венсан Кассель) и Малике (Реда Катеб), которые на протяжении 20 лет оказывают помощь детям с тяжелыми формами аутизма. Герои являются руководителями благотворительных организаций, сотрудничающих друг с другом. Для того чтобы оказывать помощь большему количеству детей, мужчины формируют команды молодых людей из неблагополучных районов, занимающиеся теми случаями, от которых отказались все остальные. В фильме были сняты дети, действительно страдающие аутизмом.