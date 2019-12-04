Спектакль "Третья ракета" откроет проект ГИТИСа "По дорогам фронтовых театров"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Постановка мастерской Николая Лазарева "Третья ракета" по повести белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова станет первой в проекте ГИТИСа "По дорогам фронтовых театров". Спектакль пройдет в четверг в Учебном театре института и будет приурочен к дню начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

"Для нас было очень важно, что проект "По дорогам фронтовых театров" родился по инициативе студентов. Студенты приходили с просьбой поставить что-то ко Дню Победы. Первый спектакль вышел на курсе Николая Евгеньевича Лазарева - "Третья ракета" по прозе Василя Быкова", - сказал журналистам ректор института Григорий Заславский.

Режиссер постановки рассказал, что при выборе автора для дипломного спектакля руководствовался целью вывести студентов на высокий эмоциональный градус. "Я был поражен, как откликаются молодые люди на материал о войне. Конечно, тема войны тут же вскрыла все эмоциональные моменты у моих учеников, даже те, существование которых я не предполагал", - отметил он.

Лазарев рассказал, что добавил в текст Быкова эпизод, произошедший с его отцом на войне. "Военная история моей семьи тоже имеет место быть. В знаменитой хронике, описывающей парад партизан в Минске в июле 1944 года рассказывается, как перед отрядом идет коза в немецкой каске. На этом параде был мой отец, он видел эту козу. Я себе позволил такую вольность, я добавил в текст Василя Быкова рассказ об этой козе", - сказал режиссер.

Мероприятия приурочены к 75-летию Великой Победы и пройдут в Москве, Московской, Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской, Владимирской, Псковской и Курской областях, а также в городах Европы. В каждом городе показ концерта или спектакля будет посвящен знаменательной дате.

Проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и Министерства культуры РФ.