В "Яндексе" рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Альбомы белорусского артиста Тимы Белорусских и американской поп-певицы Билли Айлиш в 2019 году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2019 году россияне истосковались по лирике и свежему звучанию. Чемпионы года - 17-летняя американская поп-певица Билли Айлиш и 21-летний белорусский хитмейкер Тима Белорусских", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что самым популярным стал альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go, который прослушали более 8 млн пользователей, а ее трек Bad Guy вошел в топ-3. Тима Белорусских же попал в первую десятку с тремя песнями: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы".

Самой популярной песней года, по версии сервиса, стала композиция Zivert (Юлии Зиверт) Life.