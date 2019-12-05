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В "Яндексе" рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

Среди лидеров - Тима Белорусских и Билли Айлиш
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Альбомы белорусского артиста Тимы Белорусских и американской поп-певицы Билли Айлиш в 2019 году стали самыми популярными среди пользователей интернет-сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2019 году россияне истосковались по лирике и свежему звучанию. Чемпионы года - 17-летняя американская поп-певица Билли Айлиш и 21-летний белорусский хитмейкер Тима Белорусских", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что самым популярным стал альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go, который прослушали более 8 млн пользователей, а ее трек Bad Guy вошел в топ-3. Тима Белорусских же попал в первую десятку с тремя песнями: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы".

Самой популярной песней года, по версии сервиса, стала композиция Zivert (Юлии Зиверт) Life.

В топ-10 альбомов года вошли:

  • Billie Eilish — WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
  • Тима Белорусских — Твой первый диск – моя кассета
  • Artik & Asti — 7 (Part 1)
  • Zivert — Сияй
  • RSAC — Аргументы
  • Звонкий — Мир моих иллюзий
  • KAZKA — Karma
  • HammAli & Navai — JANAVI
  • Rammstein — RAMMSTEIN
  • Imagine Dragons — Origins.

Среди подкастов любовь слушателей завоевали "Истории русского секса", "В предыдущих сериях" и "Слушай, Алиса!".

В компании рассказали, что слушатели чаще всего просили голосовой помощник "Алиса" найти композиции Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп "Руки Вверх!", Rammstein, "Сектор Газа", "Ленинград" и "Алиса". "Интересно также, что в топе на репите рядом с треком Deutschland (на 7-м месте) группы Rammstein расположились "Колыбельная медведицы" Аиды Ведищевой и "Спят усталые игрушки", - заметили в "Яндексе".

Самый активный пользователь сервиса - житель Барнаула - прослушал за год 5136 часов контента, а самый большой любитель подкастов - 1036 эпизодов. Пользователь из Ростова-на-Дону воспользовался функцией "Поделиться" любимой музыкой 1479 раз.

При подсчете учитывалось количество слушателей треков, альбомов и подкастов 2018 и 2019 годов выпуска, прослушанных на "Яндекс.Музыке" с января по ноябрь 2019 года, уточнили в компании.

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