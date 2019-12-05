Путин поздравил сотрудников Ярославского художественного музея со 100-летием

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея со 100-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваш музей по праву считается крупным, самобытным культурно-просветительским центром Ярославской области и всей страны. В его уникальном собрании - произведения выдающихся художников, графиков, скульпторов, предметы старины, шедевры декоративно-прикладного искусства. Столь богатая экспозиция неизменно вызывает заинтересованное внимание огромного количества гостей из России и многих зарубежных государств", - подчеркнул президент.

Путин отметил профессионализм сотрудников музея, их любовь к своему делу.

Ярославский художественный музей - крупнейший музей искусств в российской провинции, единственный специализированный художественный музей области, победитель первого конкурса "Окно в Россию". В его собрании более 75 000 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, нумизматики.