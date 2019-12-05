Мединский считает, что российские дети читают не то, что нужно

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Дети в России читают много, но не то, что нужно. Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский на X Съезде Российского книжного союза, который проходит в четверг в Шуваловском корпусе Московского государственного университета.

"Вот мы все говорим, что дети мало читают, мало читают. Нормально дети читают, но не то, что нужно, и не с того, что нужно - с "черного зеркала", - сказал Мединский, демонстрируя смартфон.

По его словам, в среднем дети сидят в телефонах и планшетах по шесть часов в день. Он напомнил, что Минпросвещения выступило за ограничение смартфонов в школах, и назвал это отличной идеей.

"Пять минут чтения книги снижают артериальное давление и уменьшают стресс. Пять минут сидения в смартфоне - ровно наоборот", - добавил министр культуры.