В "Одноклассниках" вышел первый тизер-трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Disney

Тизер-трейлер продолжения фильма "Последний богатырь" - "Последний богатырь: Корень зла" - появился в социальной сети "Одноклассники". Ролик был эксклюзивно опубликован в группе Disney Россия.

Фильм рассказывает о приключениях богатыря Ивана. Его заботит начало Богатырских игр - съезда всех витязей Белогорья, где они будут показывать удаль и силу. При этом Иван не чувствует в себе "богатырской силушки". В самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, и Ивану приходится объединить силы и со старыми друзьями, и с новыми недругами, чтобы спасти сказочное Белогорье.

Над сценарием продолжения "Последнего богатыря" работала авторская группа первого фильма под руководством продюсера Виталия Шляппо. Режиссером вновь стал Дмитрий Дьяченко. "Последний богатырь: Корень зла" выйдет в широкий прокат 24 декабря 2020 года.