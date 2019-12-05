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В "Одноклассниках" вышел первый тизер-трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Картина выйдет в прокат 24 декабря 2020 года

Disney

Тизер-трейлер продолжения фильма "Последний богатырь" - "Последний богатырь: Корень зла" - появился в социальной сети "Одноклассники". Ролик был эксклюзивно опубликован в группе Disney Россия.

Фильм рассказывает о приключениях богатыря Ивана. Его заботит начало Богатырских игр - съезда всех витязей Белогорья, где они будут показывать удаль и силу. При этом Иван не чувствует в себе "богатырской силушки". В самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, и Ивану приходится объединить силы и со старыми друзьями, и с новыми недругами, чтобы спасти сказочное Белогорье. 

Над сценарием продолжения "Последнего богатыря" работала авторская группа первого фильма под руководством продюсера Виталия Шляппо. Режиссером вновь стал Дмитрий Дьяченко. "Последний богатырь: Корень зла" выйдет в широкий прокат 24 декабря 2020 года. 

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