Эксперт: китайские фильмы всегда были в фокусе европейских кинофестивалей

САНЬЯ /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Картины китайских режиссеров всегда были популярны и востребованы на кинофестивалях Европы, заявил художественный консультант II Международного кинофестиваля острова Хайнань Роджер Гарсиа. По его мнению, демонстрация кинолент из КНР является одной из главных тенденций европейских кинопоказов.

"Азиатские фильмы всегда были популярны на европейских кинофестивалях. Европейские кинофестивали традиционно фокусируются на индийских, китайских и японских фильмах, а в последнее время и корейских картинах", - сказал Гарсиа, выступая на форуме "Азиатский кинематограф в Европе", который прошел в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай).

"Первопроходцем здесь является Италия. Например, еще в 1950-х годах Венецианский кинофестиваль начал показывать азиатские фильмы, в частности китайские, японские, филиппинские. В 1980-1990-х годах китайские ленты всегда участвовали в европейских кинофестивалях, и причиной этому стало появление режиссеров, хорошо известных широкой публике", - продолжил он.

По словам художественного консультанта Хайнаньского кинофестиваля, просмотр китайских фильмов - это одна из главных тенденций на европейских кинопоказах. "Китайское кино имеет разные движения, разные тенденции, но европейские кинофестивали всегда предпочитали [показывать] китайские фильмы", - резюмировал он.

Роджер Гарсиа является исполнительным директором Гонконгского кинофестиваля, а также художественным консультантом II Международного кинофестиваля острова Хайнань этого года. В преддверие Хайнаньского кинопоказа Гарсиа стал одним из ведущих экспертов, принявших участие в просмотре фильмов и выборе номинантов на главный приз.

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь") на западе Саньи. Высшей наградой этого года станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На главный приз номинировано 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.