Мымра, госпожа, королева. К юбилею Алисы Фрейндлих

Ее жизнь можно положить в основу фильма, наверное, поэтому о ней ставят спектакли, пишут пьесы. В свое время ее снимали Рязанов, Тарковский, Тодоровский, а советские девушки хотели быть похожими на нее. 8 декабря артистка отмечает свой юбилей, ну а мы вспоминаем роли, которыми она покорила (и продолжает покорять) всю страну

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Ее отец был немецким актером, и талант у девочки проявился совсем рано: будучи ребенком, она любила наряжаться в мамины платья и играть в "театр". Вскоре ее родители разошлись, отец перебрался в Ташкент, а мама с маленькой Алисой осталась в Ленинграде. Когда началась война, немцев начали выселять из города, поэтому ей пришлось расстаться со многими близкими людьми. Сама она вместе с мамой и бабушкой осталась в блокадном Ленинграде. Как говорит актриса, это главное впечатление ее детства: она помнит, как приходилось делить хлеб и считать секунды до возможности поесть. Фрейндлих благодарит свою бабушку, которая установила довольно жесткий график приема пищи — именно благодаря ей они и выжили.

Описание Алиса Фрейндлих, 1990 год © Юрий Белинский/ТАСС

В школе никто не сомневался, что она будет поступать в театральный. Актриса признается, что училась плохо и не любила формулы, потому наследственность и любовь к профессии определили ее судьбу. Еще будучи студенткой, она получала небольшие роли в кино, хотя они не принесли ей большой популярности. Зато, набравшись опыта, сразу после выпуска она получает приглашение в театр Комиссаржевской, о котором всегда вспоминает с теплотой и любовью, хотя и не стала там примой. Следующий театр — театр имени Ленсовета — стал для нее роковым: именно там она встретила режиссера Эльдара Рязанова. Служебный роман (1977) Конечно, талант актрисы замечали и режиссеры кино. И Андрей Тарковский, и Эльдар Рязанов хотели ее снимать, но что-то всегда срывалось. Закончив с "Иронией судьбы", Рязанов заявил, что у него остались очень ценные ресурсы после предыдущих кинопроб, в том числе и Алиса Бруновна, которая пробовалась на роль в его новогодней комедии. Это был один из немногих счастливых случаев в отечественном кино, когда режиссеру разрешили снимать кого угодно, даже без утверждения студии.

Так появилась одна из самых главных, самых ярких работ Алисы Фрейндлих — после этой роли на нее посыпались письма с благодарностью, а сама она стала всеобщей любимицей. Фильм имел огромный успех, многие советские модницы тут же отправлялись в парикмахерскую и делали себе такую же стрижку. За роль Калугиной (которую в фильме еще называют "мымрой") Фрейндлих была признана лучшей актрисой года по версии журнала "Советский экран". Эта работа Алисы Бруновны интересна еще и тем, что в фильме она сама исполнила две песни — "У природы нет плохой погоды" и "Моей душе покоя нет". Они сразу же стали хитами, их постоянно крутили по радио и телевидению. Актриса до сих пор считает эту роль чуть ли не самой любимой. Д’Артаньян и три мушкетера (1978) По мнению критиков, после "Служебного романа" роль королевы Анны в экранизации романа Александра Дюма стала одной из самых успешных и триумфальных для актрисы. Фрейндлих говорит, что никогда не видела живую королеву, они с режиссером картины Георгием Юнгвальд-Хилькевичем хотели сделать обычную женщину, которая знает, что такое любовь и ненависть, радость и боль, понимает самые земные чувства.

Описание Съемки фильма "Три мушкетера", 1978 год © В.Песляк/ТАСС

Во время подготовки к съемкам произошел случай, о котором вспоминал режиссер. Во время работы над ролью она признавалась, что не знает, как играть. Поздней ночью, во время смены, они сидели вместе, сама Фрейндлих ужасно переживала, у нее даже случилась истерика. Закончилось все это тем, что она задала Хилькевичу вопрос: почему Анна не побоялась отдать подвески? Режиссер был совершенно озадачен, после чего предложил Алисе Бруновне отменить смену, если он не сможет ответить на этот вопрос. Ключиком к роли стало испанское происхождение королевы Анны: "Испанское проявление непокорности наряду с австрийской расчетливой холодностью". Сталкер (1979) Эта работа была довольно необычна для Алисы Фрейндлих. Все-таки Андрей Тарковский снимал кино "не для всех", и актерам в нем нужно искать совершенно другие приемы и средства, нежели в фильмах для более широкой аудитории. Познакомились они в театре Ленсовета, куда Тарковский пришел смотреть спектакль "Варшавская мелодия". После Тарковский передал ей записочку, где назвал ее "госпожой Фрейндлих" и пригласил сыграть небольшую роль в своем фильме — в "Зеркале". Но этого не случилось — график совпал с гастролями театра, и как ни старалась Фрейндлих, она не смогла посетить съемки. Ее работа с Тарковским случилась позже, на "Сталкере". Алиса Бруновна сыграла жену сталкера, у нее были пара сцен в начале и монолог в конце, но и этого хватило, чтобы роль запомнилась. Тарковский — очень аккуратный режиссер: он рассматривал каждую деталь, тщательно разрабатывал каждый кадр, уделял внимание даже тому, как дрожат предметы от проходящего мимо поезда. Поэтому, когда снималась первая сцена, все проверялось так долго, что Фрейндлих даже уснула в постели, в которой она должна была проснуться согласно сценарию. Актриса с пониманием отнеслась к дотошности режиссера и старалась передать нужную ему эмоциональность, донести нужный уровень накала страстей. Как, например, в сцене с истерикой, когда Сталкер снова уходит в Зону. Она так старалась, что под конец ей стало плохо, жена Тарковского потребовала остановить съемки, а саму Фрейндлих уносили со съемочной площадки. Но оно того, конечно, стоило. Алиса (2018) Это большая постановка художественного руководителя Большого драматического театра (БДТ) Андрея Могучего. По мотивам книги Льюиса Кэрролла, но кажется, что о самой Алисе Фрейндлих (она играет повзрослевшую девочку) и ее театре — БДТ, — где она служит с 1983 года. Пригласил ее тогдашний худрук — Георгий Товстоногов, чье имя сейчас носит театр. Началось все с небольшой роли в опере-фарсе "Смерть Тарелкина", вскоре она получает главную роль в постановке "Блондинка" по пьесе Александра Володина. Образ "кипуче-деятельной блондинки" прекрасно подошел Фрейндлих, и она блистательно дебютировала на новой для себя сцене.

Описание Сцена из спектакля "Алиса" © Сергей Фадеичев/ТАСС

"Алиса" стала своеобразным оммажем главной актрисе театра. В спектакле, как и в книжке, все шиворот-навыворот. Главная героиня оказывается не в Стране чудес, а в собственных воспоминаниях, а зрители сидят не на своих привычных местах, а на сцене. Сама же сказка, ее герои и события тесно переплетаются с биографией актрисы. Пьесу для этого спектакля писали всей труппой — так там оказались очень личные и жизненные истории. Сама Фрейндлих утверждает, что нет такого человека, у которого не было бы каких-то созвучий с темами, что поднимаются в этом спектакле. Вот почему он с одной стороны такой противоречивый, но с другой — цепляет каждого. Волнение (2019) "Алиса" не единственное посвящение Фрейндлих. Весной 2019 года на сцене БДТ состоялась премьера спектакля "Волнение", пьесу для которого специально для актрисы написал драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Фрейндлих исполнила роль писательницы польского происхождения Ульи Рихте, которая живет в Нью-Йорке. Она не особо разговорчива и не часто появляется на публике. Сюжет разворачивается вокруг интервью, которое приехал взять ее земляк — журналист Кшиштоф Зелинский.