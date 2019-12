Мымра, госпожа, королева. К юбилею Алисы Фрейндлих

View this post on Instagram

⭐Сегодня в БДТ — второй премьерный показ спектакля «Волнение»!⭐ Автор пьесы и режиссер — Иван Вырыпаев. В главной роли — народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. ⠀ По замыслу драматурга — это пьеса об «Авторе». Действие происходит в Нью-Йорке, на Манхэттене, в квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте, роль которой исполняет Алиса Фрейндлих. У нее, человека закрытого и не публичного, берет очень важное интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский. В спектакле заняты ведущие артисты БДТ — Дмитрий Воробьев, Василий Реутов, Полина Толстун, Рустам Насыров и приглашенные актеры Юлия Марченко и Андрей Феськов. ⠀ Подробнее о спектакле на сайте bdt.spb.ru Фото Стаса Левшина и Юлии Кудряшовой.