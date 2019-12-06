Мариинский театр выпустил 13 абонементов второй половины сезона - с января по июль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Новый абонементный цикл, состоящий из всех 32-х фортепианных сонат Людвига ван Бетховена, предложил петербуржцам Мариинский театр. Это один из 13 абонементов, выпущенных Мариинкой на вторую половину сезона - с января по июль, сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе театра.

"Среди новых абонементов есть один особенный концертный цикл, который войдет в программу летнего фестиваля "Звезды белых ночей". В июле в Мариинском театре со своей коронной программой из 32 сонат Бетховена выступит австрийский пианист Рудольф Бухбиндер. У поклонников фортепиано есть уникальная возможность послушать все сонаты композитора в исполнении одного из лучших интерпретаторов его сочинений", - рассказали в пресс-службе.

Абонементы учитывают разнообразие зрительских предпочтений: тут и сказочные спектакли для семейного посещения, и жанровые подборки для поклонников балета или оперы, и циклы для искушенных слушателей, чей выбор - редкие репертуарные названия. Есть несколько абонементов, составленные пополам из оперных и балетных постановок, которые собраны по дням недели. И зритель будет заранее знать, что раз в месяц в среду, четверг или пятницу у него запланирован поход в театр. Еще один абонемент "Утром в Мариинском" - для тех, кто хочет начать свой воскресный день с посещения театра.

Для зрителей, которые любят смотреть спектакли в обрамлении традиционного театрального интерьера - абонемент "На исторической сцене", а тем, кто предпочитает более демократичную обстановку и возможность видеть артистов близко и с разных ракурсов, подойдет "Опера в Концертном зале", куда вошли самые популярные и новые постановки, созданные специально для этой площадки.

В абонемент "Наша классика" вошли спектакли, которые были созданы силами русских композиторов, постановщиков и артистов и составляют золотой фонд репертуара Мариинского театра. "Классика и современность" - хрестоматия по истории балета. В его программе с бережно сохраняемыми образцами академизма соседствуют балеты середины ХХ века и постановки современных хореографов,.

В абонемент "Балетные сказки" вошли любимые зрителями спектакли на сказочный сюжет. Здесь и наследие XIX века - "Спящая красавица", и балеты XX века "Шурале" и "Сон в летнюю ночь", и современный "Конек-Горбунок".