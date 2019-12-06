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Музей Карельского фронта откроют в Беломорске 7 мая

Эксперты готовят списки для закупки военного обмундирования, макетов оружия и знамен для зала Победы, работают над содержанием будущей экспозиции

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии определились с датой открытия Музея Карельского фронта в городе Беломорск. Экспозиция начнет работу 7 мая 2020 года, сообщил в пятницу во время заседания оргкомитета "Победа" министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Музей Карельского фронта создается к 100-летию образования Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года". Экспозиция расположится в Беломорске в здании, где в годы войны размещался штаб Карельского фронта, объект признан памятником истории регионального значения.

"Особое место среди планируемых мероприятий, посвященных 75-летию Победы, отводится деятельности по созданию музея Карельского фронта в Беломорске. Его открытие запланировано на 7 мая", - сказал Лесонен.

Новый музей станет филиалом Национального музея Карелии. Пока в Беломорске продолжаются строительные работы в самом здании, эксперты работают над содержанием будущей экспозиции: ведется отбор предметов показа, готовятся списки для закупки военного обмундирования, макетов оружия и знамен для зала Победы, а также составлен список документов по тематике Карельского фронта, которые необходимо запросить в национальном архиве РФ.

"На следующей недели мы планируем представить эскизный проект выставки широкой публике", - отметил министр.

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РоссияКарелия
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