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Spiegel: украденные 40 лет назад в бывшей ГДР картины нашлись в Германии

Пять картин были похищены из музея замка Фриденштайн в 1979 году

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Картины, украденные в 1979 году в бывшей ГДР из музея замка Фриденштайн в городе Гота (федеральная земля Тюрингия), нашлись в Германии. Об этом в пятницу сообщил журнал Spiegel.

По информации издания, речь идет о полотнах "Святая Катарина" Ганса Гольбейна - старшего, "Деревенская улица с повозками и коровами" Яна Брейгеля - старшего, "Портрет молодого человека" Франса Халса, "Старик" Яна Ливенса и "Автопортрет с подсолнухом" Антониса ван Дейка.

Как пишет издание, в июле 2018 года лица, пожелавшие остаться неизвестными, через своего адвоката сообщили Фонду замка Фриденштайн, что владеют похищенными картинами, но не смогли привести убедительные данные об их приобретении. Власти Готы вели с адвокатом секретные переговоры, в ходе которых он потребовал выплатить обладателям за предметы искусства €5,25 млн. Получили ли они эту сумму, не уточняется, но картины были переданы государству в конце сентября 2019 года.

Журнал отметил, что история на этом не закончилась: в четверг, по его данным, по всей Германии прошли обыски. Их провели земельное ведомство по уголовным делам Берлина (ЛКА) в кооперации с правоохранительными органами ряда других федеральных земель. ЛКА возбудило дело по подозрению в шантаже и укрывательстве пока в отношении двоих подозреваемых: вышеупомянутого адвоката и человека, непосредственно передавшего картины властям.

Сейчас полотна находятся в лаборатории объединения "Государственные музеи Берлина", где идет проверка, действительно ли это украденные из Готы объекты.

Пять картин были похищены из музея замка Фриденштайн в ночь с 13 на 14 декабря 1979 года. Они оценивались в то время примерно в 5 млн марок ГДР, тогда это была крупнейшая кража предметов искусства в Восточной Германии.

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Германия
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