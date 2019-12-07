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Итан Хоук признался, что хотел бы снять фильм о кунг-фу

Актер также отметил, что ему "нравятся фильмы всех жанров"
Итан Хоук Артем Иванов/ТАСС
Описание
Итан Хоук
© Артем Иванов/ТАСС

САНЬЯ /Китай/, 7 декабря. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и сценарист Итан Хоук рассказал, что всегда мечтал снять фильм о кунг-фу. Такими мыслями он поделился во время своего мастер-класса, организованного в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который проходит в эти дни в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай).

"Я очень хотел бы снять фильм о кунг-фу в Китае. Это всегда была моя мечта", - сказал Хоук. "Редко можно найти что-то, что заставляет чувствовать такое же удовольствие, как от просмотра картин о кунг-фу", - добавил он.

Актер также отметил, что ему "нравятся фильмы всех жанров" и что он "мог бы также сыграть, например, агента". "Мне очень нравится быть в Китае. Я был бы очень счастлив возможности приехать в Китай и снять [здесь] картину", - указал он.

На вопрос журналистов о том, на что стоит особенно обращать внимание в создании фильма, Хоук ответил, что его "режиссерская теория заключается в том, что у каждого человека свои представления об искусстве". "Будь то величайший актер или музыкант, их работа одинакова, их задача - влиять на аудиторию, чтобы публика могла общаться с вами путем оценки вашей работы, находясь под впечатлением от вашей работы", - резюмировал он.

В дни кинофестиваля также состоялись мастер-классы от лауреата премии "Оскар" иранского кинорежиссера Асгара Фархади, японского режиссера Киёси Куросавы, режиссера из Гонконга Стэнли Квана, британского режиссера и сценариста Саймона Уэста, датского кинорежиссера Билле Аугуста.

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь") на западе Саньи. Высшей наградой этого года станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На главный приз номинировано 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Теги
СШАКитайХайнань
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