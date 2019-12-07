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Медведев поздравил сотрудников Эрмитажа с 255-летием музея

По словам премьера, Эрмитаж "позволяет совершать увлекательные путешествия между эпохами, проникать в их сокровенные тайны, глубоко чувствовать время"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного Эрмитажа с 255-летием музея. Текст телеграммы размещен в субботу на сайте кабмина.

"Небольшая частная коллекция живописи, которую Екатерина II разместила во флигеле Зимнего дворца - Эрмитаже, за два с половиной века превратилась в один из крупнейших музеев мира. Эрмитаж - явление не только национальное, но и глобальное. Он позволяет совершать увлекательные путешествия между эпохами, проникать в их сокровенные тайны, глубоко чувствовать время. А главное - наслаждаться той удивительной атмосферой, которую создают уникальные экспонаты и произведения искусства", - говорится в сообщении.

Медведев назвал Эрмитаж "целой цивилизацией, которая требует особенно бережного отношения" и подчеркнул, что коллектив музея блестяще справляется с этим, благодаря чему миллионы туристов стремятся в Санкт-Петербург, чтобы увидеть коллекции своими глазами. Премьер добавил, что аудитория Эрмитажа постоянно растет, в различных городах России и за рубежом открылись представительства и выставочные центры музея, а сам Эрмитаж в своей работе использует новые технологии и средства мультимедиа.

"Для многих молодых людей именно с Эрмитажа началось знакомство с шедеврами мировой культуры, с историей искусств. К их числу принадлежу и я. Прекрасно, что музей продолжает свою просветительскую работу для детей, молодежи и людей всех возрастов. Ведет научно-исследовательскую деятельность, делает язык высокого искусства понятным, доступным и увлекательным", - отметил Медведев.

Премьер пожелал коллективу Эрмитажа творческой энергии, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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