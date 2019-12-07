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"Левиафан" вошел в список лучших фильмов десятилетия по версии The Hollywood Reporter

Картина Андрея Звягинцева заняла шестое место в рейтинге

ТАСС, 7 декабря. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" (2014) занял шестое место в списке лучших фильмов десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из журнала The Hollywood Reporter. Об этом сообщается на сайте издания.

"Едкая, грандиозная аллегория Андрея Звягинцева принадлежит к типу фильмов, которые редко снимают на Западе <...> Мастерство, смелость и сила этого мощного артхауса захватывают дух", - написал Маккарти.

Первое место в своем рейтинге критик отдал мини-сериалу "Карлос" (Carlos, 2010), второе и третье - драмам "Социальная сеть" (The Social Network, 2010) и "Внутри Льюина Дэвиса" (Inside Llewyn Davis. 2012) соответственно. Оставшиеся позиции заняли картины "Выживут только любовники" (Only Lovers Left Alive, 2014), "Служанка" (Agassi, 2016), Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood, 2019). "Бруклин" (Brooklyn, 2015), "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road, 2015) и "Привратники" (The Gatekeepers, 2012).

Вышедший в 2015 году "Левиафан" был награжден призом за лучший сценарий в Каннах, премией "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и номинирован на премию "Оскар".

Теги
РоссияЗвягинцев, Андрей Петрович
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