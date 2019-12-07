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Лев Додин представит спектакль по роману "Братья Карамазовы" весной 2020 года

Одну из ролей в постановке исполнит Елизавета Боярская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель Малого драматического театра - Театра Европы (МДТ) Лев Додин планирует представить зрителям новый спектакль по роману Достоевского "Братья Карамазовы" в апреле 2020 года, до этого премьеру назначали на 2019 год.

"[Работа идет] тяжело и медленно. Если все будет нормально, то мы хотим родить это где-то в середине апреля. Это огромной сложности история, с огромным количеством пластов, разобраться в этом непросто, найти в этом то единственно важное, что для тебя важно - тоже очень непросто", - рассказал режиссер журналистам.

По его словам, в постановке будут задействованы такие актеры МДТ как Игорь Черневич, Екатерина Тарасова, Игорь Иванов, Станислав Никольский и Олег Рязанцев. На сайте театра также отмечается, что одну из ролей исполнит Елизавета Боярская.

В 1991 году Додин поставил спектакль по роману Достоевского "Бесы" - он состоит из трех частей и играется с небольшими паузами в течение целого дня. По словам режиссера, новая постановка будет менее объемной. "Я не думаю, что он будет таким длинным, мы пытаемся в данном случае максимально сжать. Мы работали долго и сыграли практически весь роман друг для друга, а теперь мы выжимаем лишние соки", - сказал он.

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РоссияСанкт-Петербург
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