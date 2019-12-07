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Эрмитаж открыл в парадных залах выставку о князе Потемкине-Таврическом

В экспозиции представлены более тысячи музейных предметов, в том числе произведения изобразительного и прикладного искусства, книги и документы и даже турецкая палатка - военный трофей Потемкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в субботу выставку "Это сам Потемкин!" к 280-летию государственного деятеля екатерининской эпохи.

"Мы открываем выставку о Потемкине 7 декабря, в день святой Екатерины, это одна из грандиозных выставок. Она посвящена яркой личности в русской истории", - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии экспозиции. Выставка рассказывает о личной жизни Потемкина, его окружении, главных свершениях во внутренней и внешней политике и на военном поприще. Пиотровский отметил, что авторы не обошли и тему "потемкинских деревень".

В экспозиции, которая разместилась в Николаевском и еще нескольких парадных залах - более тысячи музейных предметов, в том числе произведения изобразительного и прикладного искусства, книги и документы и даже турецкая палатка - военный трофей Потемкина. В экспозиции представлены также трофейное турецкое оружие и знамена.

Светлейший князь вошел в российскую историю как основатель Черноморского флота. Возглавляя Военную коллегию, он проводил реформы в армии и ввел новую военную форму. На выставке показаны рисунки и подлинные образцы "потемкинской формы".

Как сообщили в пресс-службе Эрмитажа, многие экспонаты демонстрируются впервые, среди них много мемориальных вещей из личных коллекций Потемкина и Екатерины II. В собрании Екатерины имелось множество художественных изделий, заказанных ею в честь Потемкина или полученных от него в дар. На выставке присутствуют драгоценности и изделия восточных мастеров, а также посуда из "Сервиза с камеями", подаренного Потемкину Екатериной II.

Григорий Потемкин (1739-1791) на протяжении почти двадцати лет был самым деятельным сподвижником императрицы Екатерины Великой. Он играл ведущую роль в разработке императрицей геополитических программ, самой амбициозной из которых стал "Греческий проект", предполагавший возрождение Византийской империи. Именно стараниями Потемкина удалось добиться мирного присоединения Крыма к российскому государству в 1783 году.

Выставка о Потемкине будет действовать в Эрмитаже до 29 марта 2020 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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