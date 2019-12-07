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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

Мединский: высылка российских дипломатов не помешала успеху "Русских сезонов в Германии"

Никакие мелкие дипломатические неприятности не могут повлиять на проект, отметил министр культуры РФ

ГАМБУРГ /Германия/, 7 декабря. /ТАСС/. Проект "Русские сезоны в Германии" решил все поставленные задачи на 100%, а такие дипломатические неприятности, как скандал с высылкой российских дипломатов из ФРГ, на него не повлияли. Об этом заявил в субботу в Гамбурге министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции перед церемонией закрытия проекта.

"Проект "Русские сезоны" был задуман для того, чтобы лучше познакомить наших немецких друзей с русской культурой и помочь нашим оркестрам, музеям, коллективам, в том числе из регионов России, установить прямые связи с немецкими партнерами", - сказал министр, отвечая на вопрос немецкого журналиста о том, не повлияла ли высылка дипломатов на проведение фестиваля и не думал ли он отменить визит в Гамбург, где сегодня состоится церемония закрытия проекта.

"Проект решил все поставленные задачи на 100%", - считает Мединский. "Никакие мелкие дипломатические неприятности на него не могут повлиять и не влияют. Честно говоря, я вообще не принимаю подобные вещи в расчет, когда планирую свои международные визиты", - добавил российский министр.

В среду МИД ФРГ сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению немецкой стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в ФРГ под именем Торнике К.). Генпрокуратура, ведущая расследование убийства, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к происшедшему в Берлине. 40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.

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Мединский, Владимир РостиславовичГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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