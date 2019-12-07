Молодежная оперная программа Большого театра отмечает 10-летний юбилей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) торжественно отметит в воскресенье 10-летие своей Молодежной оперной программы (МОП). Юбилею посвящен уникальный гала-концерт, который состоится на Исторической сцене, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Молодежная оперная программа, которой руководит заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Вдовин, - это один из самых интересных творческих проектов Большого театра новейшего времени. За 10 лет своего существования МОП воспитала целую плеяду талантливых певцов, чьи вокальные таланты получили признание на многих международных конкурсах и сценах всего мира", - отметила Новикова.

Она уточнила, что в юбилейном гала-концерте выступят выпускники разных лет, уже состоявшиеся певцы с мировой карьерой, а также артисты МОП-2019. "В числе участников вечера - Мария Баракова, Василиса Бержанская, Венера Гимадиева, Ольга Кульчинская, Мария Лобанова, Юлия Мазурова, Нина Миносян, Мария Мотолыгина, Богдан Волков, Андрей Жилиховский, Андрей Кимач, Алексей Лавров, Константин Сучков, Гиорги Стуруа и другие", - перечислила собеседница агентства.

В их исполнении прозвучат арии, дуэты, квартеты и сцены из опер Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского, Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Лео Делиба, Жюля Массне, Вольфанга Амадея Моцарта, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Амбруаза Тома, Франческо Чилеа, Шарля Гуно, Рихарда Штрауса. За дирижерским пультом - маэстро Александр Сладковский, представила афишу вечера пресс-атташе ГАБТ.

Мнение руководителя МОП

Перед юбилейным концертом своим мнением о значении и необходимости Молодежной оперной программы ГАБТ поделился ее руководитель Дмитрий Вдовин.

"Есть определенный разрыв между вузом и престижной сценой, который преодолевается обычно годами, а то и десятилетиями", - признал Вдовин. "Но сегодня театры не могут долго ждать и все больше нуждаются в достаточно молодых певцах, чей внешний облик и возраст соответствовали бы представлению публики, например, о Ромео и Джульетте", - пояснил он.

"Мы в Большом стараемся сконцентрировать педагогические и финансовые усилия на подготовке к театральным будням самых талантливых молодых артистов", - подчеркнул руководитель МОП. По его словам, "это как маленькая фабрика по производству чего-то очень дорогого и эксклюзивного".

"Что касается непосредственных интересов молодых певцов, то их надо увлекать прежде всего творчеством, количеством интересной работы, на которой они могут расти. Наши молодые артисты больше всего об этом мечтают", - заявил глава МОП.

Итоги 10-летия

Молодежная оперная программа Большого театра начала работу 19 октября 2009 года.

Артисты, отобранные в результате конкурсных прослушиваний в городах России и СНГ, в течение нескольких сезонов занимаются вокалом, иностранными языками, сценическим движением и актерским мастерством, а также принимают участие в спектаклях и концертах театра и готовят собственные программы.

За 10 лет своего существования МОП подготовила 55 выпускников-вокалистов. Среди них - ведущие солисты крупнейших театров мира, таких как Большой театр России, миланский "Ла Скала", лондонский "Ковент-Гарден", нью-йоркская "Метрополитен-опера", Парижская, Венская, Берлинская государственные оперы, мадридский Театро Реал и многие другие.